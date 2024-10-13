Рогалики с яблоками – это выпечка, хорошо знакомая с детства. Все мы наслаждались этими мучными изделиями из-за их вкусной начинки и невероятно водушного теста.

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Фудблогер с ником o stadnyk в TikTok решила напомнить, как готовятся рогалики. Она предложила рецепт, по которому тесто всегда получится удачным, а начинка – вкусной и ароматной.

Ингредиенты для теста

Дрожжи – 25 гр

Молоко теплое – 120 мл

Сахар – 3 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Яйца – 3 шт

Мука – 400-420 гр

Сливочное масло – 40 гр

Ингредиенты для начинки

Яблоки

Сливочное масло

Сахар

Корица

Способ приготовления

1.Теплое молоко сочетаем с дрожжами и сахаром. Оставляем на 5 минут.

2. Добавляем яйца, соль и просеянную муку. Замешиваем немного липкое тесто.

3. Добавляем мягкое сливочное масло и снова замешиваем.

4. Накрываем тесто полотенцем и оставляем в теплом месте на час.

5. Тем временем готовим начинку. Яблоки нарезаем на кубики и обжариваем на сковороде со сливочным маслом в течение 10 минут.

6. Добавляем сахар и корицу.

7. Тесто разделяем на три равные части, каждую из которых раскатываем в пласт толщиной 4 мм и разрезаем на 8 частей.

8. Добавляем начинку, формируем рогалики и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Оставляем на 15 минут.

9. Перед выпеканием смазываем яйцом и присыпаем сахаром.

10. Выпекаем при 180 градусах в течение 25-35 минут.

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