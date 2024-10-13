Рыхлые рогалики с яблоками: как приготовить удачное тесто
Рогалики с яблоками – это выпечка, хорошо знакомая с детства. Все мы наслаждались этими мучными изделиями из-за их вкусной начинки и невероятно водушного теста.
Фудблогер с ником o stadnyk в TikTok решила напомнить, как готовятся рогалики. Она предложила рецепт, по которому тесто всегда получится удачным, а начинка – вкусной и ароматной.
Ингредиенты для теста
- Дрожжи – 25 гр
- Молоко теплое – 120 мл
- Сахар – 3 ст.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Яйца – 3 шт
- Мука – 400-420 гр
- Сливочное масло – 40 гр
Ингредиенты для начинки
- Яблоки
- Сливочное масло
- Сахар
- Корица
Способ приготовления
1.Теплое молоко сочетаем с дрожжами и сахаром. Оставляем на 5 минут.
2. Добавляем яйца, соль и просеянную муку. Замешиваем немного липкое тесто.
3. Добавляем мягкое сливочное масло и снова замешиваем.
4. Накрываем тесто полотенцем и оставляем в теплом месте на час.
5. Тем временем готовим начинку. Яблоки нарезаем на кубики и обжариваем на сковороде со сливочным маслом в течение 10 минут.
6. Добавляем сахар и корицу.
7. Тесто разделяем на три равные части, каждую из которых раскатываем в пласт толщиной 4 мм и разрезаем на 8 частей.
8. Добавляем начинку, формируем рогалики и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Оставляем на 15 минут.
9. Перед выпеканием смазываем яйцом и присыпаем сахаром.
10. Выпекаем при 180 градусах в течение 25-35 минут.
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