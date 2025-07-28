Рыхлые творожные ватрушки к чаю: рецепт идеального десерта, когда гости на пороге
Ватрушки – очень простой вариант домашней выпечки. Вы очень быстро сможете сделать такой десерт без лишних хлопот. Внутрь нужно добавить нежную творожную начинку, а также можно положить сочные сезонные ягоды – получится очень вкусно.
Идея приготовления воздушных творожных ватрушек опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.simiachko в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- творог кисломолочный (5-9%) – 350 г
- яйца – 1 шт.
- сахар – 3 ст.л. или заменитель
- соль – щепотка
- ванильный сахар или экстракт – по вкусу
- разрыхлитель –1 ч.л.
- мука – 260-280 г
Творог должен быть сухим, это важно (если слишком влажный – хорошо отожмите или добавьте 1,5 ст.л. манки к творогу, и оставьте на 15 минут).
Ингредиенты для начинки:
- творог кисломолочный – 200 г
- желток – 1 шт.
- сахар – 1,5 ст.л.
- ваниль – по желанию
- крахмал или манка — ½–1 ч.л.
Способ приготовления:
1. К кисломолочному перетертому без комочков творогу добавить яйцо, сахар, щепотку соли, ваниль.
2. Перемешать. Постепенно ввести разрыхлитель и муку – тесто должно быть мягким и воздушным.
3. Дать ему отдохнуть 15 минут.
4. Сформировать из теста шарики влажными руками.
5. Выложить на пергамент.
6. Сделать углубления и смазать бортики желтком.
7. Для начинки взбить ингредиенты блендером до однородности.
8. Выложить начинку, выпекать при температуре 180 градусов примерно 25-30 минут.
9. Украсить клубникой или другими ягодами.
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