Рыхлые творожные ватрушки к чаю: рецепт идеального десерта, когда гости на пороге

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Рыхлые творожные ватрушки к чаю: рецепт идеального десерта, когда гости на пороге

Ватрушки – очень простой вариант домашней выпечки. Вы очень быстро сможете сделать такой десерт без лишних хлопот. Внутрь нужно добавить нежную творожную начинку, а также можно положить сочные сезонные ягоды – получится очень вкусно.

Идея приготовления воздушных творожных ватрушек опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.simiachko в Instagram.

Рыхлые творожные ватрушки к чаю: рецепт идеального десерта, когда гости на пороге

Ингредиенты для теста:

  • творог кисломолочный (5-9%) – 350 г
  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 3 ст.л. или заменитель
  • соль – щепотка
  • ванильный сахар или экстракт – по вкусу
  • разрыхлитель –1 ч.л.
  • мука – 260-280 г

Творог должен быть сухим, это важно (если слишком влажный – хорошо отожмите или добавьте 1,5 ст.л. манки к творогу, и оставьте на 15 минут).

Ингредиенты для начинки:

  • творог кисломолочный – 200 г
  • желток – 1 шт.
  • сахар – 1,5 ст.л.
  • ваниль – по желанию
  • крахмал или манка — ½–1 ч.л.

Способ приготовления:

Рыхлые творожные ватрушки к чаю: рецепт идеального десерта, когда гости на пороге

1. К кисломолочному перетертому без комочков творогу добавить яйцо, сахар, щепотку соли, ваниль.

2. Перемешать. Постепенно ввести разрыхлитель и муку – тесто должно быть мягким и воздушным.

Рыхлые творожные ватрушки к чаю: рецепт идеального десерта, когда гости на пороге

3. Дать ему отдохнуть 15 минут.

4. Сформировать из теста шарики влажными руками.

Рыхлые творожные ватрушки к чаю: рецепт идеального десерта, когда гости на пороге

5. Выложить на пергамент.

6. Сделать углубления и смазать бортики желтком.

Рыхлые творожные ватрушки к чаю: рецепт идеального десерта, когда гости на пороге

7. Для начинки взбить ингредиенты блендером до однородности.

8. Выложить начинку, выпекать при температуре 180 градусов примерно 25-30 минут.

Рыхлые творожные ватрушки к чаю: рецепт идеального десерта, когда гости на пороге

9. Украсить клубникой или другими ягодами.

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