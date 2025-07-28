Ватрушки – очень простой вариант домашней выпечки. Вы очень быстро сможете сделать такой десерт без лишних хлопот. Внутрь нужно добавить нежную творожную начинку, а также можно положить сочные сезонные ягоды – получится очень вкусно.

Идея приготовления воздушных творожных ватрушек опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.simiachko в Instagram.

Ингредиенты для теста:

творог кисломолочный (5-9%) – 350 г

яйца – 1 шт.

сахар – 3 ст.л. или заменитель

соль – щепотка

ванильный сахар или экстракт – по вкусу

разрыхлитель –1 ч.л.

мука – 260-280 г

Творог должен быть сухим, это важно (если слишком влажный – хорошо отожмите или добавьте 1,5 ст.л. манки к творогу, и оставьте на 15 минут).

Ингредиенты для начинки:

творог кисломолочный – 200 г

желток – 1 шт.

сахар – 1,5 ст.л.

ваниль – по желанию

крахмал или манка — ½–1 ч.л.

Способ приготовления:

1. К кисломолочному перетертому без комочков творогу добавить яйцо, сахар, щепотку соли, ваниль.

2. Перемешать. Постепенно ввести разрыхлитель и муку – тесто должно быть мягким и воздушным.

3. Дать ему отдохнуть 15 минут.

4. Сформировать из теста шарики влажными руками.

5. Выложить на пергамент.

6. Сделать углубления и смазать бортики желтком.

7. Для начинки взбить ингредиенты блендером до однородности.

8. Выложить начинку, выпекать при температуре 180 градусов примерно 25-30 минут.

9. Украсить клубникой или другими ягодами.

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