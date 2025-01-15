Душистые, золотистые, рыхлые и нежные украинские пампушки с чесноком – это настоящее произведение кулинарного искусства. Обычно их подают в борщ. Но они прекрасно подходят и к другим первым блюдам, или просто с маслом.

Видео дня

Шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram представил рецепт приготовления украинских пампушек с чесноком. Они будут дразнить вас и всю семью, пока вы их не съедите.

Ингредиенты для опары

Молоко – 150 мл

Вода – 150 мл

Свежие дрожжи – 24 гр

Сахар – 70 гр

Мука – 100 гр

Ингредиенты для теста

Яйцо – 1 шт

Мука – 400-430 гр

Соль – 5 гр

Масло растительное – 40 мл

Ингредиенты для смазки

Зелень

Чеснок

Желток

Масло

Способ приготовления

1. Смешиваем воду и молоко и немного подогреваем, но, чтобы температура была не выше 38 градусов.

2. Добавляем сахар, дрожжи и часть муки, перемешиваем и даем подойти минут 20, накрыв полотенцем.

3. Добавляем яйцо и другую часть муки, вымешиваем тесто и даем ему подойти (снова в теплом месте)

4. В тесто вмешиваем растительное масло, делим на кусочки примерно по 60гр, формируем и кладем в смазанную маслом форму. Оставляем подойти в течение 35-40 минут.

5. Желток немного разбавляем водой, добавляем щепотку сахара и хорошо смазываем верх подошедших пышек.

6. Выпекаем в течение 25-30 минут при температуре 185 градусов до золотистости.

7. Сразу горячими смазываем нарезанной зеленью с чесноком, маслом, щепоткой соли и ложкой воды.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты пончиков: