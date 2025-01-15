Украинские пампушки с чесноком и зеленью: пошаговый рецепт
Душистые, золотистые, рыхлые и нежные украинские пампушки с чесноком – это настоящее произведение кулинарного искусства. Обычно их подают в борщ. Но они прекрасно подходят и к другим первым блюдам, или просто с маслом.
Шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram представил рецепт приготовления украинских пампушек с чесноком. Они будут дразнить вас и всю семью, пока вы их не съедите.
Ингредиенты для опары
- Молоко – 150 мл
- Вода – 150 мл
- Свежие дрожжи – 24 гр
- Сахар – 70 гр
- Мука – 100 гр
Ингредиенты для теста
- Яйцо – 1 шт
- Мука – 400-430 гр
- Соль – 5 гр
- Масло растительное – 40 мл
Ингредиенты для смазки
- Зелень
- Чеснок
- Желток
- Масло
Способ приготовления
1. Смешиваем воду и молоко и немного подогреваем, но, чтобы температура была не выше 38 градусов.
2. Добавляем сахар, дрожжи и часть муки, перемешиваем и даем подойти минут 20, накрыв полотенцем.
3. Добавляем яйцо и другую часть муки, вымешиваем тесто и даем ему подойти (снова в теплом месте)
4. В тесто вмешиваем растительное масло, делим на кусочки примерно по 60гр, формируем и кладем в смазанную маслом форму. Оставляем подойти в течение 35-40 минут.
5. Желток немного разбавляем водой, добавляем щепотку сахара и хорошо смазываем верх подошедших пышек.
6. Выпекаем в течение 25-30 минут при температуре 185 градусов до золотистости.
7. Сразу горячими смазываем нарезанной зеленью с чесноком, маслом, щепоткой соли и ложкой воды.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты пончиков: