Домашняя выпечка может быть простой и быстрой, если знать правильный рецепт. Бисквитный рулет – это именно тот вариант десерта, который не требует сложных ингредиентов и всегда выглядит эффектно. Его можно приготовить даже после работы, не тратя много времени. Такой десерт хорошо подходит как для ежедневного чаепития, так и для гостей.

Идея приготовления воздушного бисквитного рулета опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.

Ингредиенты для бисквита:

яйца – 5 шт.

сахар – 190 г

соль – щепотка

мука – 120 г

Ингредиенты для начинки:

сливочный крем-сыр – 400 г

сливки (жирность 30-33%) – 100 г

сахарная пудра – 50 г

джем или варенье – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром и щепоткой соли до светлой, пышной массы. Важно хорошо насытить смесь воздухом – именно это обеспечит рыхлую текстуру бисквита.

2. После этого постепенно добавить просеянную муку и аккуратно перемешать, чтобы масса не потеряла объем.

3. Тесто равномерно распределить по противню, застеленному пергаментом, и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 10-15 минут. Готовый корж должен оставаться мягким и эластичным.

4. Еще горячий бисквит осторожно перевернуть на полотенце, снять пергамент и сразу свернуть в рулет.

5. В таком виде его оставить немного остыть – это поможет сохранить форму без трещин.

6. Для крема взбить крем-сыр со сливками и сахарной пудрой до густой, нежной консистенции.

7. Охлажденный бисквит развернуть, равномерно смазать кремом, добавить слой джема или варенья и снова плотно свернуть.

8. Готовый рулет желательно поставить в холодильник на 1-2 часа, чтобы крем стабилизировался, а десерт лучше держал форму. Перед подачей его можно присыпать сахарной пудрой или украсить по желанию.

