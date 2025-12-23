Пышный яблочный рулет к чаю: готовится за считанные минуты
Из вкусных и сочных яблок можно сделать сладкий рулет. Такой десерт прекрасно подойдет для уютного семейного чаепития. К тому же, он очень прост в приготовлении и займет минимум вашего времени.
Идея приготовления вкусного яблочного рулета к чаю опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки – 600 г
- яйца – 4 шт.
- сахарозаменитель
- мука – 60 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Яблоки натираем на крупной терке. Отжимаем сок.
2. Взбиваем белки с сахарозаменителем до крепкой пены, затем добавляем желтки муку с разрыхлителем и перемешиваем.
3. На пергамент выкладываем натертые яблоки, сверху присыпаем сахарозаменителем и выкладываем тесто.
4. Разравниваем и отправляем в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.
5. После этого убираем пергамент, переворачиваем на полотенце и сворачиваем в рулет, пока выпечка горячая.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: