С чем, кроме мяса, приготовить вкусные голубцы: результат вас приятно удивит
Вкусные голубцы можно приготовить не только с мясом. Блюдо получится сытным и достаточно бюджетным, если в листья завернуть обычный картофель. Подавать лучше традиционно, со сметаной.
Идея приготовления сытных голубцов с тертым картофелем опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava_pekariuk) в Instagram. К натертому картофелю нужно добавить один необычный ингредиент – отварную манку.
Ингредиенты:
- капуста (маленькая) – 1 шт.
- картофель – 400 г
- манная крупа – 20 г
- лук – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- сметана – 1 ст.л.
- вода – 120 мл.
- соль/перец
Способ приготовления:
1. В подсоленную кипящую воду добавить манную крупу, постоянно помешивая, пока каша не загустеет, отставить.
2. Лук порезать маленьким кубиком.
3. Немного ее поджарить, перемешать с манной кашей.
4. Картошку натереть на мелкой терке (как на деруны) и отцедить из нее крахмал.
5. Смешать картофель с манной кашей, добавить сметану, соль, перец, яйцо и перемешать.
6. Из капусты вырезать кочерыжку, положить ее в полиэтиленовый пакет.
7. Завязать, поставить в микроволновку на 5 минут.
8. Затем снять листья и оставить немного остыть.
9. Каждый лист разрезать пополам, вырезать серединку.
10. Выложить на него начинку и осторожно закрутить в трубочку (начинка получается редкой, но не пугайтесь, так должно быть).
11. В кастрюлю на дно положить остатки капусты, осторожно выложить сверху голубцы, залить их водой (чуть больше половины кастрюли), поставить запекаться в духовке при температуре 180 градусов на 45 минут и оставить остыть.
12. Поджарить их на сковороде (лучше это делать на следующий день, когда голубцы немного настоятся) с маслом до золотистости, посолить и подавать со сметаной.
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