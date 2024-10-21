Вкусные голубцы можно приготовить не только с мясом. Блюдо получится сытным и достаточно бюджетным, если в листья завернуть обычный картофель. Подавать лучше традиционно, со сметаной.

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Идея приготовления сытных голубцов с тертым картофелем опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava_pekariuk) в Instagram. К натертому картофелю нужно добавить один необычный ингредиент – отварную манку.

Ингредиенты:

капуста (маленькая) – 1 шт.

картофель – 400 г

манная крупа – 20 г

лук – 1 шт.

яйца – 1 шт.

сметана – 1 ст.л.

вода – 120 мл.

соль/перец

Способ приготовления:

1. В подсоленную кипящую воду добавить манную крупу, постоянно помешивая, пока каша не загустеет, отставить.

2. Лук порезать маленьким кубиком.

3. Немного ее поджарить, перемешать с манной кашей.

4. Картошку натереть на мелкой терке (как на деруны) и отцедить из нее крахмал.

5. Смешать картофель с манной кашей, добавить сметану, соль, перец, яйцо и перемешать.

6. Из капусты вырезать кочерыжку, положить ее в полиэтиленовый пакет.

7. Завязать, поставить в микроволновку на 5 минут.

8. Затем снять листья и оставить немного остыть.

9. Каждый лист разрезать пополам, вырезать серединку.

10. Выложить на него начинку и осторожно закрутить в трубочку (начинка получается редкой, но не пугайтесь, так должно быть).

11. В кастрюлю на дно положить остатки капусты, осторожно выложить сверху голубцы, залить их водой (чуть больше половины кастрюли), поставить запекаться в духовке при температуре 180 градусов на 45 минут и оставить остыть.

12. Поджарить их на сковороде (лучше это делать на следующий день, когда голубцы немного настоятся) с маслом до золотистости, посолить и подавать со сметаной.

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