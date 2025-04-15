Крученики – традиционное украинское блюдо. Такие изделия станут отличным дополнением к картофельному пюре на вашем Пасхальном столе. Готовятся максимально просто и быстро.

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Идея приготовления сочных мясных кручеников к Пасхе опубликована на странице фудблогера Дианы Куликовской (diana kulikovska) в Instagram.

Ингредиенты:

мясо лопатка – полтора килограмма

морковь – 5 шт.

лук – 3 шт.

грибы – 200 г

соль, перец, паприка – по вкусу

масло для жарки

сыр твердый – 100 г

укроп – 3 веточки

Ингредиенты для подливки:

сметана – 3 ст.л.

мука

соль

перец

чеснок – по вкусу муки.

Способ приготовления:

1. Мясо отбить, добавить специи.

2. Нарезать овощи.

3. Сформировать крученики с начинкой, обжарить с двух сторон.

4. Далее к воде добавить сметату, муку, специи и чеснок.

5. Когда закипит – погрузить крученики.

6. Оставить на 25 минут покинуть под крышку.

7. После этого натереть сверху сыр и поставить еще на 30 минут в духовку без крышки.

8. По желанию сверху добавить измельченную зелень.

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