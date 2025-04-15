С чем подать картошку на Пасху: рецепт сочных украинских кручеников

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,1 т.
С чем подать картошку на Пасху: рецепт сочных украинских кручеников

Крученики – традиционное украинское блюдо. Такие изделия станут отличным дополнением к картофельному пюре на вашем Пасхальном столе. Готовятся максимально просто и быстро.

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Идея приготовления сочных мясных кручеников к Пасхе опубликована на странице фудблогера Дианы Куликовской (diana kulikovska) в Instagram.

С чем подать картошку на Пасху: рецепт сочных украинских кручеников

Ингредиенты:

  • мясо лопатка – полтора килограмма
  • морковь – 5 шт.
  • лук – 3 шт.
  • грибы – 200 г
  • соль, перец, паприка – по вкусу
  • масло для жарки
  • сыр твердый – 100 г
  • укроп – 3 веточки

Ингредиенты для подливки:

  • сметана – 3 ст.л.
  • мука
  • соль
  • перец
  • чеснок – по вкусу муки.

Способ приготовления:

С чем подать картошку на Пасху: рецепт сочных украинских кручеников

1. Мясо отбить, добавить специи.

2. Нарезать овощи.

С чем подать картошку на Пасху: рецепт сочных украинских кручеников

3. Сформировать крученики с начинкой, обжарить с двух сторон.

С чем подать картошку на Пасху: рецепт сочных украинских кручеников

4. Далее к воде добавить сметату, муку, специи и чеснок.

5. Когда закипит – погрузить крученики.

С чем подать картошку на Пасху: рецепт сочных украинских кручеников

6. Оставить на 25 минут покинуть под крышку.

С чем подать картошку на Пасху: рецепт сочных украинских кручеников

7. После этого натереть сверху сыр и поставить еще на 30 минут в духовку без крышки.

С чем подать картошку на Пасху: рецепт сочных украинских кручеников

8. По желанию сверху добавить измельченную зелень.

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