С чем подать картошку на Пасху: рецепт сочных украинских кручеников
Крученики – традиционное украинское блюдо. Такие изделия станут отличным дополнением к картофельному пюре на вашем Пасхальном столе. Готовятся максимально просто и быстро.
Идея приготовления сочных мясных кручеников к Пасхе опубликована на странице фудблогера Дианы Куликовской (diana kulikovska) в Instagram.
Ингредиенты:
- мясо лопатка – полтора килограмма
- морковь – 5 шт.
- лук – 3 шт.
- грибы – 200 г
- соль, перец, паприка – по вкусу
- масло для жарки
- сыр твердый – 100 г
- укроп – 3 веточки
Ингредиенты для подливки:
- сметана – 3 ст.л.
- мука
- соль
- перец
- чеснок – по вкусу муки.
Способ приготовления:
1. Мясо отбить, добавить специи.
2. Нарезать овощи.
3. Сформировать крученики с начинкой, обжарить с двух сторон.
4. Далее к воде добавить сметату, муку, специи и чеснок.
5. Когда закипит – погрузить крученики.
6. Оставить на 25 минут покинуть под крышку.
7. После этого натереть сверху сыр и поставить еще на 30 минут в духовку без крышки.
8. По желанию сверху добавить измельченную зелень.
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