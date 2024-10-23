С чем приготовить печень, чтобы она была мягкая и сочная: есть один простой секрет
Чтобы куриная печень получилась мягкой и сочной, ее нужно соединить с правильными ингредиентами. Идеально дополняют вкус продукта именно обычные яблоки. Они придают приятную сладость и свежесть.
Идея приготовления сочной и мягкой печени с яблоками опубликована на кулинарной странице favorite recipess в Instagram. Не смотря на то, что печень просто жарится, сухой и жесткой она точно не будет.
Ингредиенты:
- мука – 100 г
- мускатный орех молотый – ¼ чайной ложки
- соль, перец – по вкусу
- печень куриная или индюка – 500 г
- коньяк – 2 ст.л.
- яблоки зеленые – 2-3 шт.
- синий лук – 2 шт.
- коричневый сахар – 2 ст.л.
- масло – 50 г
- масло
Способ приготовления:
1. В миску с мукой добавить мускатный орех, соль и перец.
2. Все перемешать.
3. Зачищенную печень от пленок обвалять в муке.
4. Обжарить на сковороде до румяной корочки. Главное не жарить. Печень должна оставаться розовой внутри.
5. Влить коньяк в печень и готовить еще 2 минуты.
6. Нарезать яблоки на 8 частей и синий лук на 4 части.
7. Выложить в сковороду, добавить коричневый сахар и масло.
8. Карамелизовать до золотистого цвета.
9. Соединить яблоки и лук с печенью.
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