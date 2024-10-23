С чем приготовить печень, чтобы она была мягкая и сочная: есть один простой секрет

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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С чем приготовить печень, чтобы она была мягкая и сочная: есть один простой секрет

Чтобы куриная печень получилась мягкой и сочной, ее нужно соединить с правильными ингредиентами. Идеально дополняют вкус продукта именно обычные яблоки. Они придают приятную сладость и свежесть.

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Идея приготовления сочной и мягкой печени с яблоками опубликована на кулинарной странице favorite recipess в Instagram. Не смотря на то, что печень просто жарится, сухой и жесткой она точно не будет.

С чем приготовить печень, чтобы она была мягкая и сочная: есть один простой секрет

Ингредиенты:

  • мука – 100 г
  • мускатный орех молотый – ¼ чайной ложки
  • соль, перец – по вкусу
  • печень куриная или индюка – 500 г
  • коньяк – 2 ст.л.
  • яблоки зеленые – 2-3 шт.
  • синий лук – 2 шт.
  • коричневый сахар – 2 ст.л.
  • масло – 50 г
  • масло

Способ приготовления:

С чем приготовить печень, чтобы она была мягкая и сочная: есть один простой секрет

1. В миску с мукой добавить мускатный орех, соль и перец.

2. Все перемешать.

С чем приготовить печень, чтобы она была мягкая и сочная: есть один простой секрет

3. Зачищенную печень от пленок обвалять в муке.

4. Обжарить на сковороде до румяной корочки. Главное не жарить. Печень должна оставаться розовой внутри.

С чем приготовить печень, чтобы она была мягкая и сочная: есть один простой секрет

5. Влить коньяк в печень и готовить еще 2 минуты.

6. Нарезать яблоки на 8 частей и синий лук на 4 части.

С чем приготовить печень, чтобы она была мягкая и сочная: есть один простой секрет

7. Выложить в сковороду, добавить коричневый сахар и масло.

С чем приготовить печень, чтобы она была мягкая и сочная: есть один простой секрет

8. Карамелизовать до золотистого цвета.

С чем приготовить печень, чтобы она была мягкая и сочная: есть один простой секрет

9. Соединить яблоки и лук с печенью.

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