Чтобы куриная печень получилась мягкой и сочной, ее нужно соединить с правильными ингредиентами. Идеально дополняют вкус продукта именно обычные яблоки. Они придают приятную сладость и свежесть.

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Идея приготовления сочной и мягкой печени с яблоками опубликована на кулинарной странице favorite recipess в Instagram. Не смотря на то, что печень просто жарится, сухой и жесткой она точно не будет.

Ингредиенты:

мука – 100 г

мускатный орех молотый – ¼ чайной ложки

соль, перец – по вкусу

печень куриная или индюка – 500 г

коньяк – 2 ст.л.

яблоки зеленые – 2-3 шт.

синий лук – 2 шт.

коричневый сахар – 2 ст.л.

масло – 50 г

масло

Способ приготовления:

1. В миску с мукой добавить мускатный орех, соль и перец.

2. Все перемешать.

3. Зачищенную печень от пленок обвалять в муке.

4. Обжарить на сковороде до румяной корочки. Главное не жарить. Печень должна оставаться розовой внутри.

5. Влить коньяк в печень и готовить еще 2 минуты.

6. Нарезать яблоки на 8 частей и синий лук на 4 части.

7. Выложить в сковороду, добавить коричневый сахар и масло.

8. Карамелизовать до золотистого цвета.

9. Соединить яблоки и лук с печенью.

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