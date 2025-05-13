С чем вкусно потушить картошку на обед: получится бюджетно и сытно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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С чем вкусно потушить картошку на обед: получится бюджетно и сытно

Вместо того, чтобы варить суп на обед, можно очень вкусно потушить картофель. Добавьте много разнообразного мяса, а также другие овощи для сочности. Получится очень сытно и хватит на всех.

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Идея приготовления тушеного картофеля с колбасками опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Также добавьте разнообразные специи.

С чем вкусно потушить картошку на обед: получится бюджетно и сытно

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг.
  • охотничьи колбаски – 250 г
  • куриное филе – 450 г
  • растительное масло – 30 г
  • лук – 150 г
  • морковь – 150 г
  • сладкий перец – 150 г
  • вода – 1,5 л
  • соль, перец, паприка – 2-3 ч.л.
  • специи к картофелю, зелень

Способ приготовления:

С чем вкусно потушить картошку на обед: получится бюджетно и сытно

1. В кастрюлю влить масло, забросить нарезанные колбаски и курицу.

2. На большом огне обжарить 7-8 минут, перемешивая.

С чем вкусно потушить картошку на обед: получится бюджетно и сытно

3. Добавить лук, морковь.

С чем вкусно потушить картошку на обед: получится бюджетно и сытно

4. Перемешивая, обжарить еще 7 минут на среднем огне.

С чем вкусно потушить картошку на обед: получится бюджетно и сытно

5. Добавить картофель и перец, всыпать все специи.

6. Залить воду, перемешать и тушить на небольшом огне, до мягкости картофеля.

С чем вкусно потушить картошку на обед: получится бюджетно и сытно

7. В конце присыпать зеленью.

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