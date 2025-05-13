Вместо того, чтобы варить суп на обед, можно очень вкусно потушить картофель. Добавьте много разнообразного мяса, а также другие овощи для сочности. Получится очень сытно и хватит на всех.

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Идея приготовления тушеного картофеля с колбасками опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Также добавьте разнообразные специи.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.

охотничьи колбаски – 250 г

куриное филе – 450 г

растительное масло – 30 г

лук – 150 г

морковь – 150 г

сладкий перец – 150 г

вода – 1,5 л

соль, перец, паприка – 2-3 ч.л.

специи к картофелю, зелень

Способ приготовления:

1. В кастрюлю влить масло, забросить нарезанные колбаски и курицу.

2. На большом огне обжарить 7-8 минут, перемешивая.

3. Добавить лук, морковь.

4. Перемешивая, обжарить еще 7 минут на среднем огне.

5. Добавить картофель и перец, всыпать все специи.

6. Залить воду, перемешать и тушить на небольшом огне, до мягкости картофеля.

7. В конце присыпать зеленью.

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