С чем вкусно потушить картошку на обед: получится бюджетно и сытно
Вместо того, чтобы варить суп на обед, можно очень вкусно потушить картофель. Добавьте много разнообразного мяса, а также другие овощи для сочности. Получится очень сытно и хватит на всех.
Идея приготовления тушеного картофеля с колбасками опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Также добавьте разнообразные специи.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг.
- охотничьи колбаски – 250 г
- куриное филе – 450 г
- растительное масло – 30 г
- лук – 150 г
- морковь – 150 г
- сладкий перец – 150 г
- вода – 1,5 л
- соль, перец, паприка – 2-3 ч.л.
- специи к картофелю, зелень
Способ приготовления:
1. В кастрюлю влить масло, забросить нарезанные колбаски и курицу.
2. На большом огне обжарить 7-8 минут, перемешивая.
3. Добавить лук, морковь.
4. Перемешивая, обжарить еще 7 минут на среднем огне.
5. Добавить картофель и перец, всыпать все специи.
6. Залить воду, перемешать и тушить на небольшом огне, до мягкости картофеля.
7. В конце присыпать зеленью.
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