С какой крупой вкусно запечь курицу на ужин: не рис и не гречка

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,9 т.
С какой крупой вкусно запечь курицу на ужин: не рис и не гречка

Если запечь куриное мясо с крупой в духовке – у вас получится полноценное сытное блюдо на ужин. Готовится она значительно проще традиционного плова. А вместо классического риса или гречки можно использовать курупу, которая отваривается моментально и без лишней мороки.

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Идея приготовления запеченных куриных бедер в духовке на ужин опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram. Идеальный курап на такой случай – это булгур.

С какой крупой вкусно запечь курицу на ужин: не рис и не гречка

Ингредиенты:

  • куриные бедра – 1 кг.
  • булгур – 1 стакан (стакан объемом 250 мл.)
  • вода ––2,5 стакана (стакан объемом 250 мл.)
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • соль, черный перец, паприка, приправа к плову

Способ приготовления:

С какой крупой вкусно запечь курицу на ужин: не рис и не гречка

1. Булгур промыть.

2. Пересыпать в форму для запекания.

С какой крупой вкусно запечь курицу на ужин: не рис и не гречка

3. Туда же добавляем нарезанный лук и морковь.

С какой крупой вкусно запечь курицу на ужин: не рис и не гречка

4. Всыпать соль, специи и влить воду, перемешать.

5. Сверху выложить бедра.

С какой крупой вкусно запечь курицу на ужин: не рис и не гречка

6. Форму накрыть фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на час.

7. Снять фольгу и готовить еще 20-30 минут.

С какой крупой вкусно запечь курицу на ужин: не рис и не гречка

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