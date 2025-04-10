С какой крупой вкусно запечь курицу на ужин: не рис и не гречка
Если запечь куриное мясо с крупой в духовке – у вас получится полноценное сытное блюдо на ужин. Готовится она значительно проще традиционного плова. А вместо классического риса или гречки можно использовать курупу, которая отваривается моментально и без лишней мороки.
Идея приготовления запеченных куриных бедер в духовке на ужин опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram. Идеальный курап на такой случай – это булгур.
Ингредиенты:
- куриные бедра – 1 кг.
- булгур – 1 стакан (стакан объемом 250 мл.)
- вода ––2,5 стакана (стакан объемом 250 мл.)
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- соль, черный перец, паприка, приправа к плову
Способ приготовления:
1. Булгур промыть.
2. Пересыпать в форму для запекания.
3. Туда же добавляем нарезанный лук и морковь.
4. Всыпать соль, специи и влить воду, перемешать.
5. Сверху выложить бедра.
6. Форму накрыть фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на час.
7. Снять фольгу и готовить еще 20-30 минут.
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