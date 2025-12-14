С какой рыбой лучше всего готовить салат "Мимоза": рецепт на праздники

Салат "Мимоза" остается одним из самых популярных праздничных салатов, но именно выбор рыбы определяет его вкус, текстуру и то, насколько "легким" он будет. Если хочется получить нежный, сбалансированный салат без лишней жирности, кулинары советуют обратить внимание на тунец в собственном соку. Он хорошо держит форму, не перебивает другие ингредиенты и идеально подходит для классической многослойной подачи.

Идея приготовления салата "Мимоза" с тунцом опубликована на странице фудблогера by.rogova.tastevibes в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 3-4 средние
  • тунец в собственном соку – 1 банка
  • лук – 1 небольшой
  • твердый сыр – 120-150 г
  • яйца – 4-5 шт.
  • майонез – по вкусу
  • соль – по вкусу

Для маринования лука:

  • сахар – щепотка
  • соль – щепотка
  • яблочный уксус – 1 ст.л.
  • кипяток – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Картофель отварить в кожуре до готовности, полностью остудить и очистить.

2. Яйца сварить вкрутую, охладить и разделить на белки и желтки.

3. Лук нарезать очень мелким кубиком, залить кипятком с добавлением соли, сахара и яблочного уксуса, оставить на 10 минут, после чего жидкость слить.

4. Тунец отцедить от сока и слегка размять вилкой.

5. Сыр натереть на мелкой терке.

6. Картофель натереть на крупной терке, белки и желтки – на мелкой.

7. Салат выкладывать слоями, слегка уплотняя каждый. Сначала картофель, затем тунец, далее маринованный лук, твердый сыр, белки.

8. Каждый слой покрывать тонкой майонезной сеточкой, чтобы салат оставался легким и не слишком жирным. Завершить салат равномерным слоем желтков.

9. Готовую "Мимозу" поставить в холодильник минимум на 1-2 часа, чтобы слои хорошо соединились.

