С какой рыбой лучше всего готовить салат "Мимоза": рецепт на праздники
Салат "Мимоза" остается одним из самых популярных праздничных салатов, но именно выбор рыбы определяет его вкус, текстуру и то, насколько "легким" он будет. Если хочется получить нежный, сбалансированный салат без лишней жирности, кулинары советуют обратить внимание на тунец в собственном соку. Он хорошо держит форму, не перебивает другие ингредиенты и идеально подходит для классической многослойной подачи.
Идея приготовления салата "Мимоза" с тунцом опубликована на странице фудблогера by.rogova.tastevibes в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 3-4 средние
- тунец в собственном соку – 1 банка
- лук – 1 небольшой
- твердый сыр – 120-150 г
- яйца – 4-5 шт.
- майонез – по вкусу
- соль – по вкусу
Для маринования лука:
- сахар – щепотка
- соль – щепотка
- яблочный уксус – 1 ст.л.
- кипяток – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Картофель отварить в кожуре до готовности, полностью остудить и очистить.
2. Яйца сварить вкрутую, охладить и разделить на белки и желтки.
3. Лук нарезать очень мелким кубиком, залить кипятком с добавлением соли, сахара и яблочного уксуса, оставить на 10 минут, после чего жидкость слить.
4. Тунец отцедить от сока и слегка размять вилкой.
5. Сыр натереть на мелкой терке.
6. Картофель натереть на крупной терке, белки и желтки – на мелкой.
7. Салат выкладывать слоями, слегка уплотняя каждый. Сначала картофель, затем тунец, далее маринованный лук, твердый сыр, белки.
8. Каждый слой покрывать тонкой майонезной сеточкой, чтобы салат оставался легким и не слишком жирным. Завершить салат равномерным слоем желтков.
9. Готовую "Мимозу" поставить в холодильник минимум на 1-2 часа, чтобы слои хорошо соединились.
