Иногда хочется приготовить что-то простое, но одновременно вкусное и питательное. Запеканка с куриным филе и сыром – именно такое блюдо. Она готовится без лишних хлопот, не требует сложных ингредиентов и всегда получается нежной, ароматной и сытной. Идеально подходит для обеда или ужина, а остатки можно взять с собой на работу – запеканка хорошо держит форму и прекрасно подходит даже холодной.

Идея приготовления сытной запеканки с куриным филе и сыром для обеда опубликована на странице фудблогера dazzle.diet в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 150 г
  • творог (5%) – 90 г
  • помидор – 1 шт.
  • кукуруза консервированная – 30 г (по желанию)
  • яйца – 2 шт.
  • твердый сыр – 40 г
  • зелень или зеленый лук – по вкусу
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте куриное филе небольшими кусочками.

2. В форму для запекания выложите курицу, сыр, нарезанный помидор, кукурузу, яйца, зелень и специи.

3. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы масса стала однородной.

4. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180°С, и запекайте около 30 минут.

5. Достаньте блюдо, посыпьте натертым сыром и снова поставьте в духовку на 15-20 минут – до появления аппетитной румяной корочки.

6. Готовую запеканку подавайте горячей, украсив свежей зеленью.

