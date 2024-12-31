С курицей и грибами: самый вкусный новогодний салат, который точно понравиться всем
Курица и грибы – идеальное сочетание, которое по вкусу многим людям. Именно такие продукты можно использовать для приготовления сытного новогоднего салата. Заправить его лучше всего майонезом, а также добавить в соус немного чеснока для пикантности.
Идея приготовления праздничного новогоднего салата с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania sheremet) в Instagram. Шампиньоны нужно поджарить.
Ингредиенты:
- куриные бедра – 2 шт.
- шампиньоны – 300 г
- лук – 2 шт. средние
- морковь – 2 шт. средние
- маринованные или соленые огурцы – 150 г
- майонез – 150 г
- чеснок – 3 зубчика
- соль и перец – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Шампиньоны нарезать кусочками и обжарить на сухой разогретой сковороде до испарения жидкости.
2. После этого добавить масло и лук, нарезанный четвертью кольцами.
3. Жарить до золотистости.
4. В конце приготовления посолить и поперчить по вкусу, переложить на бумажное полотенце.
5. Куриные бедра отварить, охладить и порезать средним кубиком.
6. Морковь порезать соломкой и жарить на масле 8 минут, готовую морковь переложить на бумажное полотенце.
7. Майонез смешать с измельченным чесноком.
8. Первым слоем уложить в кольцо 18 см в диаметре куриное мясо, втрамбовать, смазать майонезом.
9. Далее выложить слой обжаренных шампиньонов, разровнять, смазать майонезом.
10. Выложить слой соленых или маринованных огурцов, а на верх положить морковь, которую смазать майонезом.
11. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник.
12. Перед подачей достать, снять кольцо, украсить по своему желанию и фантазии.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: