Курица и грибы – идеальное сочетание, которое по вкусу многим людям. Именно такие продукты можно использовать для приготовления сытного новогоднего салата. Заправить его лучше всего майонезом, а также добавить в соус немного чеснока для пикантности.

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Идея приготовления праздничного новогоднего салата с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania sheremet) в Instagram. Шампиньоны нужно поджарить.

Ингредиенты:

куриные бедра – 2 шт.

шампиньоны – 300 г

лук – 2 шт. средние

морковь – 2 шт. средние

маринованные или соленые огурцы – 150 г

майонез – 150 г

чеснок – 3 зубчика

соль и перец – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Шампиньоны нарезать кусочками и обжарить на сухой разогретой сковороде до испарения жидкости.

2. После этого добавить масло и лук, нарезанный четвертью кольцами.

3. Жарить до золотистости.

4. В конце приготовления посолить и поперчить по вкусу, переложить на бумажное полотенце.

5. Куриные бедра отварить, охладить и порезать средним кубиком.

6. Морковь порезать соломкой и жарить на масле 8 минут, готовую морковь переложить на бумажное полотенце.

7. Майонез смешать с измельченным чесноком.

8. Первым слоем уложить в кольцо 18 см в диаметре куриное мясо, втрамбовать, смазать майонезом.

9. Далее выложить слой обжаренных шампиньонов, разровнять, смазать майонезом.

10. Выложить слой соленых или маринованных огурцов, а на верх положить морковь, которую смазать майонезом.

11. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник.

12. Перед подачей достать, снять кольцо, украсить по своему желанию и фантазии.

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