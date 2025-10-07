Салат "Генерал" из свеклы и сельди: вкуснее, чем Шуба"

Рецепт блюда

Осень – самое время приготовить вкусные салаты из сезонных овощей, а для более сытного блюда можно добавить полезную сельдь, филе, морепродукты.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салат "Генерал" из свеклы, сельди и моркови. 

Ингредиенты:

  • Филе сельди 300 г
  • Твердый сыр 80 г
  • Яйца 2 шт
  • Морковь 1 шт(средние)
  • Свекла 1 шт
  • Майонез по вкусу
  • Соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Филе сельди нарежьте небольшими кубиками или разделите на волокна.

2. Свеклу отварите в кожуре до готовности. Натрите на крупной или средней терке. Морковь отварите в кожуре до готовности. Натрите на крупной или средней терке. Яйца сварите вкрутую, охладите и очистите. Также натрите на терке. Сыр также натрите на крупной или средней терке.

3. Этот салат очень красиво смотрится, если формировать его слоями. 1-й слой сельдь, смазать майонезом, 2-й слой тертый сыр, смазать майонезом, 3-й слой тертые яйца, смазать майонезом, 4-й слой морковь, смазать майонезом, 5-й слой свекла, смазать майонезом.

