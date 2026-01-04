Салат "Гнездо" – блюдо из простых ингредиентов, но с эффектной подачей. Соедините грибы, курицу, а также хрустящий картофель. Заправляется майонезом, идеально подойдет на каждый день и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусного салата "Гнездо" опубликована на странице фудблогера viktoria vyacheslavna в Instagram.

Ингредиенты:

300 г куриного филе (бедра без кости)

5 яиц

250 г майонеза

5 зубчиков чеснока

500 г шампиньонов

1 луковица

4 средние картофелины

3-5 перепелиных яиц

соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Яйца варить 10 минут после закипания.

2. Мясо обжарить (или запечь) до золотистой корочки, приправить.

3. Шампиньоны нарезать пластинками и обжарить с луком и чесноком до румяности в растительном и сливочном масле.

4. Картофель натереть, обжарить с двух сторон до хрустящей корочки, посолить.

5. Для соуса смешать майонез с измельченным чесноком.

6. На тарелку выложить соус, в центр – желток, по краям – белок, сверху мясо, затем шампиньоны, завершить хрустящим картофелем.

7. В центр выложить перепелиные яйца.

