Салат "Гнездо" с курицей и шампиньонами: как приготовить блюдо с эффектной подачей
Салат "Гнездо" – блюдо из простых ингредиентов, но с эффектной подачей. Соедините грибы, курицу, а также хрустящий картофель. Заправляется майонезом, идеально подойдет на каждый день и для праздничного стола.
Идея приготовления вкусного салата "Гнездо" опубликована на странице фудблогера viktoria vyacheslavna в Instagram.
Ингредиенты:
- 300 г куриного филе (бедра без кости)
- 5 яиц
- 250 г майонеза
- 5 зубчиков чеснока
- 500 г шампиньонов
- 1 луковица
- 4 средние картофелины
- 3-5 перепелиных яиц
- соль и перец – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Яйца варить 10 минут после закипания.
2. Мясо обжарить (или запечь) до золотистой корочки, приправить.
3. Шампиньоны нарезать пластинками и обжарить с луком и чесноком до румяности в растительном и сливочном масле.
4. Картофель натереть, обжарить с двух сторон до хрустящей корочки, посолить.
5. Для соуса смешать майонез с измельченным чесноком.
6. На тарелку выложить соус, в центр – желток, по краям – белок, сверху мясо, затем шампиньоны, завершить хрустящим картофелем.
7. В центр выложить перепелиные яйца.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: