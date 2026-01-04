Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Салат "Гнездо" с курицей и шампиньонами: как приготовить блюдо с эффектной подачей

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Салат "Гнездо" – блюдо из простых ингредиентов, но с эффектной подачей. Соедините грибы, курицу, а также хрустящий картофель. Заправляется майонезом, идеально подойдет на каждый день и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусного салата "Гнездо" опубликована на странице фудблогера viktoria vyacheslavna в Instagram.

Ингредиенты:

  • 300 г куриного филе (бедра без кости)
  • 5 яиц
  • 250 г майонеза
  • 5 зубчиков чеснока
  • 500 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 4 средние картофелины
  • 3-5 перепелиных яиц
  • соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Яйца варить 10 минут после закипания.

2. Мясо обжарить (или запечь) до золотистой корочки, приправить.

3. Шампиньоны нарезать пластинками и обжарить с луком и чесноком до румяности в растительном и сливочном масле.

4. Картофель натереть, обжарить с двух сторон до хрустящей корочки, посолить.

5. Для соуса смешать майонез с измельченным чесноком.

6. На тарелку выложить соус, в центр – желток, по краям – белок, сверху мясо, затем шампиньоны, завершить хрустящим картофелем.

7. В центр выложить перепелиные яйца.

