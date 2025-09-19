Салат гриль с курицей и овощами: добавьте пикантную заправку
Если пожарить ингредиенты для салата именно на сковородке гриль, они будут очень аппетитными и с хрустящей корочкой. В таком блюде можно совместить разнообразные сезонные овощи и курицу. Также добавьте пикантную заправку на основе соевого соуса.
Идея приготовления салата гриль с курицей и овощами опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- баклажан – 1 шт.
- перец – 1 шт.
- масло
- соль, перец
- паприка
- куриное филе – 1 шт.
- масло – 1 ст.л.
- соль
- соевый соус – 1 ст.л.
- паприка – 1/2 ч.л.
- сушеный чеснок – 1/3 ч.л.
- шпинат
Ингредиенты для заправки:
- оливковое масло – 2 ст.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
- мед – 1 ч.л.
- чеснок – 2 зубчика
- бальзамический соус – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Нарезать овощи: кабачок, баклажан и перец.
2. Добавить масло, соль, перец и паприку.
3. Перемешать и жарить на сковородке гриль с обеих сторон.
4. Куриное филе нарезать пластинками.
5. Добавить оливковое масло, соль, перец, паприку, сушеный чеснок и соевый соус.
6. Перемешать, оставить на 10 минут и жарить на сковородке гриль.
7. К овощам и куриному филе добавить нарезанный шпинат, полить заправкой и перемешать.
