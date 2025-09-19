Если пожарить ингредиенты для салата именно на сковородке гриль, они будут очень аппетитными и с хрустящей корочкой. В таком блюде можно совместить разнообразные сезонные овощи и курицу. Также добавьте пикантную заправку на основе соевого соуса.

Идея приготовления салата гриль с курицей и овощами опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

баклажан – 1 шт.

перец – 1 шт.

масло

соль, перец

паприка

куриное филе – 1 шт.

масло – 1 ст.л.

соль

соевый соус – 1 ст.л.

паприка – 1/2 ч.л.

сушеный чеснок – 1/3 ч.л.

шпинат

Ингредиенты для заправки:

оливковое масло – 2 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

мед – 1 ч.л.

чеснок – 2 зубчика

бальзамический соус – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Нарезать овощи: кабачок, баклажан и перец.

2. Добавить масло, соль, перец и паприку.

3. Перемешать и жарить на сковородке гриль с обеих сторон.

4. Куриное филе нарезать пластинками.

5. Добавить оливковое масло, соль, перец, паприку, сушеный чеснок и соевый соус.

6. Перемешать, оставить на 10 минут и жарить на сковородке гриль.

7. К овощам и куриному филе добавить нарезанный шпинат, полить заправкой и перемешать.

