Свекла и квашеная капуста – лучшие зимние продукты из которых можно приготовить очень вкусный и полезный салат, закуски. Для яркого вкуса можно добавлять лук, брокколи, и обязательно заправляйте салаты оливковым маслом.

Диетолог Оксана Скиталинская поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата для энергии и молодости.

Ингредиенты:

свекла

руккола или брокколи

лук

оливковое масло

квашеная капуста

Способ приготовления:

1. Натрите свеклу, рукколу или брокколи, лук порежьте мелко.

2. Добавьте квашеную капусту и масло, перемешайте.

Чем полезен этот салат:

– уменьшает воспаление (пищевая профилактика рака).

– оздоравливает состав кишечной микрофлоры.

– положительно влияет на холестериновый обмен, состояние сосудов и мозга.

– замедляет процессы старения.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: