Салат из свеклы и квашеной капусты для энергии и молодости: рецепт от Оксаны Скиталинской
Свекла и квашеная капуста – лучшие зимние продукты из которых можно приготовить очень вкусный и полезный салат, закуски. Для яркого вкуса можно добавлять лук, брокколи, и обязательно заправляйте салаты оливковым маслом.
Диетолог Оксана Скиталинская поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата для энергии и молодости.
Ингредиенты:
- свекла
- руккола или брокколи
- лук
- оливковое масло
- квашеная капуста
Способ приготовления:
1. Натрите свеклу, рукколу или брокколи, лук порежьте мелко.
2. Добавьте квашеную капусту и масло, перемешайте.
Чем полезен этот салат:
– уменьшает воспаление (пищевая профилактика рака).
– оздоравливает состав кишечной микрофлоры.
– положительно влияет на холестериновый обмен, состояние сосудов и мозга.
– замедляет процессы старения.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: