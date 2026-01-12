Салат из свеклы и квашеной капусты для энергии и молодости: рецепт от Оксаны Скиталинской

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
99
Оксана Скиталинская поделилась рецептом полезного салата

Свекла и квашеная капуста – лучшие зимние продукты из которых можно приготовить очень вкусный и полезный салат, закуски. Для яркого вкуса можно добавлять лук, брокколи, и обязательно заправляйте салаты оливковым маслом. 

Диетолог Оксана Скиталинская поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата для энергии и молодости. 

Ингредиенты:

  • свекла
  • руккола или брокколи
  • лук
  • оливковое масло
  • квашеная капуста

Способ приготовления:

1. Натрите свеклу, рукколу или брокколи, лук порежьте мелко.

2. Добавьте квашеную капусту и масло, перемешайте.

Чем полезен этот салат: 

– уменьшает воспаление (пищевая профилактика рака).

– оздоравливает состав кишечной микрофлоры.

– положительно влияет на холестериновый обмен, состояние сосудов и мозга.

– замедляет процессы старения.

