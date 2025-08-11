Салат из жареных баклажанов в азиатском стиле: идеальное блюдо для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Рецепт салата

Баклажаны – очень вкусные летние овощи, которые могут быть основой для вкусных намазок по типу бабагануша, а также икры и теплых салатов. А еще их можно очень вкусно консервировать в виде закусок и салатов.

Что приготовить из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного, вкусного салата из жареных баклажанов, с зеленью и овощами.

Ингредиенты:

  • Баклажаны 1 шт.
  • Кукурузный крахмал для обвалки
  • Соль по вкусу

Для основы салата:

  • Зелень любая – 40 г
  • Мята или базилик (листья) – 5 г
  • Кинза по желанию
  • Помидоры черри – 150 г (или спелые томаты)
  • Масло – 10 мл
  • Крем-сыр – 50 г
  • Семена подсолнечника или тыквы – 5 г

Соус:

  • Соус Азиатико сладкий чили – 60 г
  • Оливковое масло – 20 мл

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезать кубиками. Оставить в воде на 10 мин. Убрать лишнюю влагу и обвалять в крахмале. Обжарить во фритюре до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

Баклажаны для блюда

2. Нарезать помидоры на кусочки, добавить к баклажанам, посолить.

Помидоры для салата

3. Смешать соус Азиатико сладкий чили с маслом и влить к помидорам и баклажанам. Все смешать.

Соус для салата

4. Выложить в миску зелень. По желанию добавить кинзу. Полить маслом и посолить. Сверху выложить баклажаны и помидоры. Крем-сыр смешать с измельченной мятой или базиликом, ложкой добавить к салату.

Приготовление блюда

Перед подачей посыпать семечками!

Готовый салат

