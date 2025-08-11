Баклажаны – очень вкусные летние овощи, которые могут быть основой для вкусных намазок по типу бабагануша, а также икры и теплых салатов. А еще их можно очень вкусно консервировать в виде закусок и салатов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного, вкусного салата из жареных баклажанов, с зеленью и овощами.

Ингредиенты:

Баклажаны 1 шт.

Кукурузный крахмал для обвалки

Соль по вкусу

Для основы салата:

Зелень любая – 40 г

Мята или базилик (листья) – 5 г

Кинза по желанию

Помидоры черри – 150 г (или спелые томаты)

Масло – 10 мл

Крем-сыр – 50 г

Семена подсолнечника или тыквы – 5 г

Соус:

Соус Азиатико сладкий чили – 60 г

Оливковое масло – 20 мл

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезать кубиками. Оставить в воде на 10 мин. Убрать лишнюю влагу и обвалять в крахмале. Обжарить во фритюре до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

2. Нарезать помидоры на кусочки, добавить к баклажанам, посолить.

3. Смешать соус Азиатико сладкий чили с маслом и влить к помидорам и баклажанам. Все смешать.

4. Выложить в миску зелень. По желанию добавить кинзу. Полить маслом и посолить. Сверху выложить баклажаны и помидоры. Крем-сыр смешать с измельченной мятой или базиликом, ложкой добавить к салату.

Перед подачей посыпать семечками!

