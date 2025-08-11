Салат из жареных баклажанов в азиатском стиле: идеальное блюдо для праздничного стола
Баклажаны – очень вкусные летние овощи, которые могут быть основой для вкусных намазок по типу бабагануша, а также икры и теплых салатов. А еще их можно очень вкусно консервировать в виде закусок и салатов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного, вкусного салата из жареных баклажанов, с зеленью и овощами.
Ингредиенты:
- Баклажаны 1 шт.
- Кукурузный крахмал для обвалки
- Соль по вкусу
Для основы салата:
- Зелень любая – 40 г
- Мята или базилик (листья) – 5 г
- Кинза по желанию
- Помидоры черри – 150 г (или спелые томаты)
- Масло – 10 мл
- Крем-сыр – 50 г
- Семена подсолнечника или тыквы – 5 г
Соус:
- Соус Азиатико сладкий чили – 60 г
- Оливковое масло – 20 мл
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезать кубиками. Оставить в воде на 10 мин. Убрать лишнюю влагу и обвалять в крахмале. Обжарить во фритюре до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.
2. Нарезать помидоры на кусочки, добавить к баклажанам, посолить.
3. Смешать соус Азиатико сладкий чили с маслом и влить к помидорам и баклажанам. Все смешать.
4. Выложить в миску зелень. По желанию добавить кинзу. Полить маслом и посолить. Сверху выложить баклажаны и помидоры. Крем-сыр смешать с измельченной мятой или базиликом, ложкой добавить к салату.
Перед подачей посыпать семечками!
