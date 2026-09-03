Салат "Мимоза" по-новому: с какой рыбой салат получится самым вкусным

Салат "Мимоза" можно приготовить не только по привычному рецепту. Если заменить традиционную рыбную основу на тунец, добавить сыр Маасдам и немного маринованного лука, блюдо приобретет совершенно другой вкус. Такой вариант получается нежным, сочным и в то же время имеет приятную пикантную нотку.

Идея приготовления салата "Мимоза" с тунцом опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.

Ингредиенты:

консервированный тунец – 1 банка

картофель – 2-3 шт.

морковь – 1-2 шт.

яйца – 4 шт.

сыр Маасдам – 100 г

лук репчатый – 1 шт.

майонез – по вкусу

соль – по вкусу

Для маринования лука:

уксус – 1 ст.л.

сахар – щепотка

горячая вода – примерно 100 мл.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить лук. Нарежьте его очень мелкими кубиками, переложите в миску, добавьте немного сахара, уксус и залейте горячей водой.

2. Оставьте примерно на 10 минут, после чего слейте маринад. Такой лук будет иметь более мягкий вкус и хорошо дополнит нежные слои салата.

3. Картофель и морковь отварите до готовности, остудите и очистите. Яйца сварите вкрутую, остудите и разделите на белки и желтки. Все овощи и сыр натрите отдельно на терке.

4. Тунец достаньте из банки, хорошо слейте жидкость и раздавите рыбу вилкой. Именно тунец в этом варианте становится главным ингредиентом: он имеет нежный вкус и хорошо сочетается с овощами, яйцами и сыром.

5. Выкладывайте салат слоями. Сначала распределите картофель, затем выложите тунец, маринованный лук, морковь, натертый сыр маасдам и яичные белки. Последним слоем должны стать желтки.

6. Каждый слой по желанию смазывайте небольшим количеством майонеза. Не стоит добавлять его слишком много, ведь салат должен оставаться нежным, а не тяжелым.

7. Готовый салат "Мимоза" поставьте в холодильник как минимум на 1-2 часа. За это время слои хорошо пропитаются, а вкус станет более гармоничным.

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