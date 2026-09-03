Салат "Мимоза" по-новому: с какой рыбой салат получится самым вкусным
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Салат "Мимоза" можно приготовить не только по привычному рецепту. Если заменить традиционную рыбную основу на тунец, добавить сыр Маасдам и немного маринованного лука, блюдо приобретет совершенно другой вкус. Такой вариант получается нежным, сочным и в то же время имеет приятную пикантную нотку.
Идея приготовления салата "Мимоза" с тунцом опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.
Ингредиенты:
- консервированный тунец – 1 банка
- картофель – 2-3 шт.
- морковь – 1-2 шт.
- яйца – 4 шт.
- сыр Маасдам – 100 г
- лук репчатый – 1 шт.
- майонез – по вкусу
- соль – по вкусу
Для маринования лука:
- уксус – 1 ст.л.
- сахар – щепотка
- горячая вода – примерно 100 мл.
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить лук. Нарежьте его очень мелкими кубиками, переложите в миску, добавьте немного сахара, уксус и залейте горячей водой.
2. Оставьте примерно на 10 минут, после чего слейте маринад. Такой лук будет иметь более мягкий вкус и хорошо дополнит нежные слои салата.
3. Картофель и морковь отварите до готовности, остудите и очистите. Яйца сварите вкрутую, остудите и разделите на белки и желтки. Все овощи и сыр натрите отдельно на терке.
4. Тунец достаньте из банки, хорошо слейте жидкость и раздавите рыбу вилкой. Именно тунец в этом варианте становится главным ингредиентом: он имеет нежный вкус и хорошо сочетается с овощами, яйцами и сыром.
5. Выкладывайте салат слоями. Сначала распределите картофель, затем выложите тунец, маринованный лук, морковь, натертый сыр маасдам и яичные белки. Последним слоем должны стать желтки.
6. Каждый слой по желанию смазывайте небольшим количеством майонеза. Не стоит добавлять его слишком много, ведь салат должен оставаться нежным, а не тяжелым.
7. Готовый салат "Мимоза" поставьте в холодильник как минимум на 1-2 часа. За это время слои хорошо пропитаются, а вкус станет более гармоничным.
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