Салат оливье – один из самых вкусных и популярных салатов, который умеет готовить каждый. Колбасу в блюде можно заменить мясом, а также рыбой, креветками. А заправлять салат лучше всего домашним майонезом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом салата оливье в виде рулета, который очень просто готовится.

Ингредиенты:

Картофель — 3-4 шт.

Морковь — 2 шт.

Яйца — 6 шт.

Соленые огурцы — 3-4 шт.

Вареная колбаса — 400 г

Зеленый горошек — 1 банка 400 г

Майонез — 3-4 ст. ложки (по вкусу)

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Отварите картофель, морковь и яйца до готовности. Все ингредиенты нарежьте кубиками, добавьте зеленый горошек, майонез, соль и перец, хорошо перемешайте.

2. Для основы рулета: яйца натрите блендером, всего 3 секунды и готово. Натертые яйца выложите на пищевую пленку. Смажьте майонезом, выложите слой салата и аккуратно заверните в рулет. Положите рулет в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо держал форму.

3. Подача: перед подачей снимите пленку, украсьте зеленью или овощами — и подавайте как праздничное блюдо!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: