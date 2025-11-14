Салат оливье-рулет для новогоднего стола: делимся рецептом оригинального блюда

Рецепт салата

Салат оливье – один из самых вкусных и популярных салатов, который умеет готовить каждый. Колбасу в блюде можно заменить мясом, а также рыбой, креветками. А заправлять салат лучше всего домашним майонезом. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом салата оливье в виде рулета, который очень просто готовится. 

Ингредиенты:

  • Картофель — 3-4 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Яйца — 6 шт.
  • Соленые огурцы — 3-4 шт.
  • Вареная колбаса — 400 г
  • Зеленый горошек — 1 банка 400 г
  • Майонез — 3-4 ст. ложки (по вкусу)
  • Соль, перец

Способ приготовления: 

1. Отварите картофель, морковь и яйца до готовности. Все ингредиенты нарежьте кубиками, добавьте зеленый горошек, майонез, соль и перец, хорошо перемешайте.

2. Для основы рулета: яйца натрите блендером, всего 3 секунды и готово. Натертые яйца выложите на пищевую пленку. Смажьте майонезом, выложите слой салата и аккуратно заверните в рулет. Положите рулет в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо держал форму.

3. Подача: перед подачей снимите пленку, украсьте зеленью или овощами — и подавайте как праздничное блюдо!

