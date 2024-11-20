Если вы хотите приготовить очень вкусный, сытный и простой в приготовлении салат для праздничного стола, выбирайте для основы всегда овощи, листья салата. Они хорошо сочетаются со всеми продуктами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свежих овощей, с листьями салата и копченой семгой.

Ингредиенты:

копченая семга – 100 г

свежий огурец – 1 шт.

красный болгарский перец – 1 шт.

красный лук – 1 шт.

маринованные шампиньоны – 100 г

твердый творог – 50 г

лимонный сок – 20 мл

оливковое масло – 50 мл

соль и черный молотый перец по вкусу

микс листьев салата – 25 г

свежая петрушка – 2-3 веточки

Способ приготовления:

1. Болгарский перец и огурец порежьте соломкой. Красный лук тонкими полукольцами.

2. На дно салатника или глубокой тарелки выложите помытые и обсушенные от лишней влаги листья салата. Сверху овощи, посолите по вкусу.

3. Маринованные шампиньоны разрежьте на 2 или 4 части. Выложим измельченные грибы поверх овощей. Добавьте к салату тонко изрезанные слайсы копченой семги и посыпьте твердым тертым сыром. Заправьте салат смесью из оливкового масла и лимонного сока!

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