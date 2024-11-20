Салат "Портофино" для праздничного стола: из чего приготовить изысканное блюдо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Если вы хотите приготовить очень вкусный, сытный и простой в приготовлении салат для праздничного стола, выбирайте для основы всегда овощи, листья салата. Они хорошо сочетаются со всеми продуктами.

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Из чего приготовить вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свежих овощей, с листьями салата и копченой семгой.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • копченая семга – 100 г
  • свежий огурец – 1 шт.
  • красный болгарский перец – 1 шт.
  • красный лук – 1 шт.
  • маринованные шампиньоны – 100 г
  • твердый творог – 50 г
  • лимонный сок – 20 мл
  • оливковое масло – 50 мл
  • соль и черный молотый перец по вкусу
  • микс листьев салата – 25 г
  • свежая петрушка – 2-3 веточки

Способ приготовления:

1. Болгарский перец и огурец порежьте соломкой. Красный лук тонкими полукольцами.

Перец для салата

2. На дно салатника или глубокой тарелки выложите помытые и обсушенные от лишней влаги листья салата. Сверху овощи, посолите по вкусу.

Рыба для салата

3. Маринованные шампиньоны разрежьте на 2 или 4 части. Выложим измельченные грибы поверх овощей. Добавьте к салату тонко изрезанные слайсы копченой семги и посыпьте твердым тертым сыром. Заправьте салат смесью из оливкового масла и лимонного сока!

Готовый салат

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