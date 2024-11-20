Салат "Портофино" для праздничного стола: из чего приготовить изысканное блюдо
Если вы хотите приготовить очень вкусный, сытный и простой в приготовлении салат для праздничного стола, выбирайте для основы всегда овощи, листья салата. Они хорошо сочетаются со всеми продуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свежих овощей, с листьями салата и копченой семгой.
Ингредиенты:
- копченая семга – 100 г
- свежий огурец – 1 шт.
- красный болгарский перец – 1 шт.
- красный лук – 1 шт.
- маринованные шампиньоны – 100 г
- твердый творог – 50 г
- лимонный сок – 20 мл
- оливковое масло – 50 мл
- соль и черный молотый перец по вкусу
- микс листьев салата – 25 г
- свежая петрушка – 2-3 веточки
Способ приготовления:
1. Болгарский перец и огурец порежьте соломкой. Красный лук тонкими полукольцами.
2. На дно салатника или глубокой тарелки выложите помытые и обсушенные от лишней влаги листья салата. Сверху овощи, посолите по вкусу.
3. Маринованные шампиньоны разрежьте на 2 или 4 части. Выложим измельченные грибы поверх овощей. Добавьте к салату тонко изрезанные слайсы копченой семги и посыпьте твердым тертым сыром. Заправьте салат смесью из оливкового масла и лимонного сока!
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