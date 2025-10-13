Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, но лучше всего чтобы основа была – овощи, зелень. А для яркого вкуса можно добавлять филе, сыр, мясо вареное, печень, креветки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из куриного филе, с овощами и майонез.

Ингредиенты:

куриное филе 300 г

перец болгарский 1 шт (200 г)

огурцы 150 г

консервированная кукуруза 0,5 банки

чеснок 3-4 зуб.

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

1. Филе отварите, разберите на волокна.

2. Порежьте перец, огурцы, добавьте тертый чеснок, майонез, соль, перец, перемешайте.

