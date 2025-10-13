Видео дня
Салат "Прованс" для праздничного стола: самый простой рецепт блюда, которая готовится 10 минут
Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, но лучше всего чтобы основа была – овощи, зелень. А для яркого вкуса можно добавлять филе, сыр, мясо вареное, печень, креветки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из куриного филе, с овощами и майонез.
Ингредиенты:
- куриное филе 300 г
- перец болгарский 1 шт (200 г)
- огурцы 150 г
- консервированная кукуруза 0,5 банки
- чеснок 3-4 зуб.
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Филе отварите, разберите на волокна.
2. Порежьте перец, огурцы, добавьте тертый чеснок, майонез, соль, перец, перемешайте.
