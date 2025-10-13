Салат "Прованс" для праздничного стола: самый простой рецепт блюда, которая готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,6 т.
Рецепт блюда

Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, но лучше всего чтобы основа была – овощи, зелень. А для яркого вкуса можно добавлять филе, сыр, мясо вареное, печень, креветки. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из куриного филе, с овощами и майонез. 

Ингредиенты:

  • куриное филе 300 г
  • перец болгарский 1 шт (200 г)
  • огурцы 150 г
  • консервированная кукуруза 0,5 банки
  • чеснок 3-4 зуб. 
  • майонез
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Филе отварите, разберите на волокна.

2. Порежьте перец, огурцы, добавьте тертый чеснок, майонез, соль, перец, перемешайте.

