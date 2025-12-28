"Шуба" – традиционный салат для новогоднего стола. Обычно, в основу такого блюда выкладывают сельдь. Но для праздника идеально подходит вариант по-королевски с красной рыбой и икрой.

Идея приготовления салата "Шуба" по-королевски опубликована на странице фудблогера recipes.naumenko в Instagram.

Ингредиенты:

семга слабосоленая – 200 г.

яйцо – 4 шт.

картофель – 2 шт.

морковь – 2 шт.

свекла крупная – 1 шт.

майонез – 100 г.

зелень и икра для украшения.

Способ приготовления:

1. Свеклу, морковь, картофель и яйца отварить до готовности.

2. Охладить, очистить все ингредиенты.

3. Натереть на крупной терке.

4. Яичные белки и желтки натереть отдельно.

5. Семгу нарезать мелким кубиком.

6. Выложить салат слоями: рыба, яичный желток, майонез, картофель, майонез, морковь, майонез, свекла, майонез и белок.

7. Украсить салат икрой и по желанию зеленым луком.

