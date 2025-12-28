Салат "Шуба" по-королевски: что добавить в блюдо вместо привычной сельди
"Шуба" – традиционный салат для новогоднего стола. Обычно, в основу такого блюда выкладывают сельдь. Но для праздника идеально подходит вариант по-королевски с красной рыбой и икрой.
Идея приготовления салата "Шуба" по-королевски опубликована на странице фудблогера recipes.naumenko в Instagram.
Ингредиенты:
- семга слабосоленая – 200 г.
- яйцо – 4 шт.
- картофель – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- свекла крупная – 1 шт.
- майонез – 100 г.
- зелень и икра для украшения.
Способ приготовления:
1. Свеклу, морковь, картофель и яйца отварить до готовности.
2. Охладить, очистить все ингредиенты.
3. Натереть на крупной терке.
4. Яичные белки и желтки натереть отдельно.
5. Семгу нарезать мелким кубиком.
6. Выложить салат слоями: рыба, яичный желток, майонез, картофель, майонез, морковь, майонез, свекла, майонез и белок.
7. Украсить салат икрой и по желанию зеленым луком.
