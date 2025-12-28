Салат "Шуба" по-королевски: что добавить в блюдо вместо привычной сельди

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,1 т.
Салат 'Шуба' по-королевски: что добавить в блюдо вместо привычной сельди

"Шуба" – традиционный салат для новогоднего стола. Обычно, в основу такого блюда выкладывают сельдь. Но для праздника идеально подходит вариант по-королевски с красной рыбой и икрой.

Идея приготовления салата "Шуба" по-королевски опубликована на странице фудблогера recipes.naumenko в Instagram.

Салат "Шуба" по-королевски: что добавить в блюдо вместо привычной сельди

Ингредиенты:

  • семга слабосоленая – 200 г.
  • яйцо – 4 шт.
  • картофель – 2 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • свекла крупная – 1 шт.
  • майонез – 100 г.
  • зелень и икра для украшения.

Способ приготовления:

Салат "Шуба" по-королевски: что добавить в блюдо вместо привычной сельди

1. Свеклу, морковь, картофель и яйца отварить до готовности.

2. Охладить, очистить все ингредиенты.

Салат "Шуба" по-королевски: что добавить в блюдо вместо привычной сельди

3. Натереть на крупной терке.

4. Яичные белки и желтки натереть отдельно.

Салат "Шуба" по-королевски: что добавить в блюдо вместо привычной сельди

5. Семгу нарезать мелким кубиком.

Салат "Шуба" по-королевски: что добавить в блюдо вместо привычной сельди

6. Выложить салат слоями: рыба, яичный желток, майонез, картофель, майонез, морковь, майонез, свекла, майонез и белок.

7. Украсить салат икрой и по желанию зеленым луком.

Салат "Шуба" по-королевски: что добавить в блюдо вместо привычной сельди

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты