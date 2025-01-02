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Салат "Шуба" по-новому: как оригинально подать традиционное блюдо
"Шуба" – один из самых популярных салатов. Его обычно выкладывают слоями. Но есть более простой и оригинальный вариант.
Идея приготовления салата "Шуба" в тарталетках опубликована на странице фудблогера с ником tastystories.feed в Instagram. Технология очень элементарная, а подача эффектная.
Ингредиенты:
- тарталетки – 1 пачка
- свекла – 1 шт.
- майонез – 2 ст. л.
- чеснок – 2 зубчика (по желанию)
- сыр моцарелла – 100 г
- сельдь
- соль, перец – по вкусу
- горчица в зернах
- зелень
Способ приготовления:
1. Отварить свеклу.
2. Натереть на терке или измельчить блендером.
3. Смешать с майонезом и тертым сыром моцарелла.
4. Для пикантности добавьте чеснок.
5. Выложите готовую смесь на тарталетки.
6. Сверху положите кусочек сельди, украсьте горчицей в зернах и душистой зеленью.
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