"Шуба" – один из самых популярных салатов. Его обычно выкладывают слоями. Но есть более простой и оригинальный вариант.

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Идея приготовления салата "Шуба" в тарталетках опубликована на странице фудблогера с ником tastystories.feed в Instagram. Технология очень элементарная, а подача эффектная.

Ингредиенты:

тарталетки – 1 пачка

свекла – 1 шт.

майонез – 2 ст. л.

чеснок – 2 зубчика (по желанию)

сыр моцарелла – 100 г

сельдь

соль, перец – по вкусу

горчица в зернах

зелень

Способ приготовления:

1. Отварить свеклу.

2. Натереть на терке или измельчить блендером.

3. Смешать с майонезом и тертым сыром моцарелла.

4. Для пикантности добавьте чеснок.

5. Выложите готовую смесь на тарталетки.

6. Сверху положите кусочек сельди, украсьте горчицей в зернах и душистой зеленью.

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