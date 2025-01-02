Салат "Шуба" по-новому: как оригинально подать традиционное блюдо

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
1,2 т.
Салат 'Шуба' по-новому: как оригинально подать традиционное блюдо

"Шуба" – один из самых популярных салатов. Его обычно выкладывают слоями. Но есть более простой и оригинальный вариант.

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Идея приготовления салата "Шуба" в тарталетках опубликована на странице фудблогера с ником tastystories.feed в Instagram. Технология очень элементарная, а подача эффектная.

Салат ''Шуба'' по-новому: как оригинально подать традиционное блюдо

Ингредиенты:

  • тарталетки – 1 пачка
  • свекла – 1 шт.
  • майонез – 2 ст. л.
  • чеснок – 2 зубчика (по желанию)
  • сыр моцарелла – 100 г
  • сельдь
  • соль, перец – по вкусу
  • горчица в зернах
  • зелень

Способ приготовления:

Салат ''Шуба'' по-новому: как оригинально подать традиционное блюдо

1. Отварить свеклу.

Салат ''Шуба'' по-новому: как оригинально подать традиционное блюдо

2. Натереть на терке или измельчить блендером.

3. Смешать с майонезом и тертым сыром моцарелла.

Салат ''Шуба'' по-новому: как оригинально подать традиционное блюдо

4. Для пикантности добавьте чеснок.

Салат ''Шуба'' по-новому: как оригинально подать традиционное блюдо

5. Выложите готовую смесь на тарталетки.

6. Сверху положите кусочек сельди, украсьте горчицей в зернах и душистой зеленью.

Салат ''Шуба'' по-новому: как оригинально подать традиционное блюдо

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