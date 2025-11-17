Салат "Тифани" давно стал одним из самых популярных праздничных блюд, ведь сочетает яркий вид и простоту в приготовлении. Он отлично подходит для новогоднего стола и всегда привлекает внимание гостей благодаря сочному винограду и нежному куриному филе. Блюдо готовится из доступных продуктов, но выглядит эффектно и по-праздничному. Такой салат удобно подавать порционно или на большой тарелке, а классические слои позволяют сохранить структуру и вкус.

Идея приготовления салата "Тифани" для новогоднего стола опубликована на странице фудблогера hotuyte ta smakuyte в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

яйца – 2 шт.

сыр твердый – 100 г

орехи грецкие – 50 г

виноград (киш-миш или другой сладкий сорт) – 1 веточка

майонез, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварите в подсоленной воде. По желанию можно добавить специи или любимую приправу, чтобы усилить вкус.

2. Готовое филе остудите и разделите на волокна или порежьте мелкими кусочками.

3. Подготовка остальных ингредиентов. Яйца отварите до готовности, очистите и натрите на мелкой терке. Так же натрите твердый сыр. Грецкие орехи подсушите на сухой сковороде и измельчите.

4. Выкладывайте салат слоями, каждый слой слегка смазывайте майонезом и при необходимости добавляйте соль и перец.

5. Первый слой: куриное филе. Второй слой: яйца. Третий слой: твердый сыр. Четвертый слой: измельченные орехи.

6. Виноград промойте, разрежьте пополам и, если нужно, удалите косточки. Выложите половинки ягод сверху плотным слоем, чтобы салат имел фирменный вид.

7. Готовый салат желательно поставить в холодильник на 3-4 часа, чтобы он хорошо пропитался и стал еще более нежным.

