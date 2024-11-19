На новый год можно готовить салаты из любых овощей, зелени, добавив яйца, любой сыр, авокадо, соленые и свежие огурцы, морепродукты, филе, ветчину. Заправлять салаты лучше всего домашним майонезом, а также ароматными маслами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного салата "Венеция" из куриного филе, овощей, с черносливом и огурцами.

Ингредиенты:

вареное куриное филе – 400 г

свежие шампиньоны – 300 г

картофель – 3 шт.

свежие огурцы – 2 шт.

твердый творог – 150 г

куриные яйца – 4 шт.

чернослив – 50 г

майонез – 100 г

соль и черный молотый перец по вкусу

укроп и петрушка – 2-3 веточки для украшения

растительное масло – 50 мл

Способ приготовления:

1. Чернослив залейте крутым кипятком, оставьте на 10 минут. Обсушим сухофрукты, порежем их маленьким кубиком. Выложим измельченный чернослив на дно салатника или порционную тарелку с кулинарным кольцом.

2. Вареное куриное филе порежьте кубиком, выложите поверх чернослива, приправим черным молотым перцем. Сверху сделайте сеточку из майонеза. Сверху тертый картофель, майонез.

3. Далее свежие шампиньоны мелко порежем, выложим на сковороду с разогретым маслом. Помешивая, обжарим шампиньоны до золотистого оттенка. В конце приготовления посолите грибы, приправьте черным молотым перцем. Выложите жареные шампиньоны в салат следующим слоем, смажьте майонезом, сверху слой тертых яиц, сыр, майонез и огурцы.

Готовый салат отправим в холодильник на 1 час.

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