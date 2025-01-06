Салат "Здоровье" из овощей и фруктов: рецепт блюда, которое нужно есть всем

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
183
Рецепт блюда

Салаты – лучшее блюдо для вкусного и полезного обеда и ужина. Готовить салаты лучше всего из сезонных овощей, добавляя зелень, яйца, морепродукты, масло, не майонез.

Видео дня
Вкусный салат

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата их сельдерея, с яблоком и ананасом.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Корень сельдерея 300 г
  • Яблоко 1/2 шт
  • Ананас 2 ст.л (консервированный)
  • Изюм 2 ст.л (вымочить в течении 30 минут)

Заправка:

  • Сок лайма или лимона 1 ст.л
  • Оливковое масло 2 ст.л
  • Мед 1 ст.л
  • Горчица 1/2 ч.л (сладкая)
  • Соль с перцем по вкусу

Способ приготовления:

1. Корень сельдерея очистите и натрите на терке, для эстетического вида используем терку для корейской моркови. Яблоко и ананас порежьте.

Ингредиенты для блюда

2. Заправка: смешайте все ингредиенты.

Вкусная заправка

3. Все ингредиенты заправки хорошо перемешайте до равномерного растворения и только потом заправляем салат заправкой.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощисалатрецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты