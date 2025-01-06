Салат "Здоровье" из овощей и фруктов: рецепт блюда, которое нужно есть всем

Салаты – лучшее блюдо для вкусного и полезного обеда и ужина. Готовить салаты лучше всего из сезонных овощей, добавляя зелень, яйца, морепродукты, масло, не майонез.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата их сельдерея, с яблоком и ананасом.

Ингредиенты:

Корень сельдерея 300 г

Яблоко 1/2 шт

Ананас 2 ст.л (консервированный)

Изюм 2 ст.л (вымочить в течении 30 минут)

Заправка:

Сок лайма или лимона 1 ст.л

Оливковое масло 2 ст.л

Мед 1 ст.л

Горчица 1/2 ч.л (сладкая)

Соль с перцем по вкусу

Способ приготовления:

1. Корень сельдерея очистите и натрите на терке, для эстетического вида используем терку для корейской моркови. Яблоко и ананас порежьте.

2. Заправка: смешайте все ингредиенты.

3. Все ингредиенты заправки хорошо перемешайте до равномерного растворения и только потом заправляем салат заправкой.

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