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Салат "Здоровье" из овощей и фруктов: рецепт блюда, которое нужно есть всем
Салаты – лучшее блюдо для вкусного и полезного обеда и ужина. Готовить салаты лучше всего из сезонных овощей, добавляя зелень, яйца, морепродукты, масло, не майонез.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата их сельдерея, с яблоком и ананасом.
Ингредиенты:
- Корень сельдерея 300 г
- Яблоко 1/2 шт
- Ананас 2 ст.л (консервированный)
- Изюм 2 ст.л (вымочить в течении 30 минут)
Заправка:
- Сок лайма или лимона 1 ст.л
- Оливковое масло 2 ст.л
- Мед 1 ст.л
- Горчица 1/2 ч.л (сладкая)
- Соль с перцем по вкусу
Способ приготовления:
1. Корень сельдерея очистите и натрите на терке, для эстетического вида используем терку для корейской моркови. Яблоко и ананас порежьте.
2. Заправка: смешайте все ингредиенты.
3. Все ингредиенты заправки хорошо перемешайте до равномерного растворения и только потом заправляем салат заправкой.
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