Самая простая ленивая лазанья из макарон: идеальный рецепт для занятых хозяек
Для того чтобы быстро приготовить простую и бюджетную лазанью, можно использовать макароны. Вам нужно просто отварить изделия, соединить их с соусами и запечь. Такой вариант блюда значительно проще классического.
Идея приготовления ленивой лазаньи из макарон опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Блюдо получится очень сочным.
Ингредиенты:
- макароны – 250 г
- фарш – 500 г
- томатный сок/ томаты в собственном соке – 180 г
- томатная паста – 2 ст.л.
- соль
- итальянские травы
Ингредиенты для соуса бешамель:
- молоко – 1 стакан
- сливочное масло – 30 г
- мука – 1 ст.л.
- соль
- мускатный орех – щепотка
Способ приготовления:
1. Поставить вариться макароны.
2. На сковороде обжарить лук, затем добавить фарш.
3. Обжарить несколько минут, затем посолить, добавить итальянскую траву и залить томатным соком.
4. Затем добавить томатную пасту и тушить еще 5 минут.
5. Для соуса бешамель растопить сливочное масло в сотейнике, добавить в него муку, перемешать и влить молоко.
6. Постоянно помешивая, довести до загущения и в конце посолить и добавить мускатный орех.
7. Выложить в форму отварные макароны, затем соус болоньезе (фарш в томатном соусе), а затем полить бешамелем, в конце посыпать сыром и поставить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
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