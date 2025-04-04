Для того чтобы быстро приготовить простую и бюджетную лазанью, можно использовать макароны. Вам нужно просто отварить изделия, соединить их с соусами и запечь. Такой вариант блюда значительно проще классического.

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Идея приготовления ленивой лазаньи из макарон опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Блюдо получится очень сочным.

Ингредиенты:

макароны – 250 г

фарш – 500 г

томатный сок/ томаты в собственном соке – 180 г

томатная паста – 2 ст.л.

соль

итальянские травы

Ингредиенты для соуса бешамель:

молоко – 1 стакан

сливочное масло – 30 г

мука – 1 ст.л.

соль

мускатный орех – щепотка

Способ приготовления:

1. Поставить вариться макароны.

2. На сковороде обжарить лук, затем добавить фарш.

3. Обжарить несколько минут, затем посолить, добавить итальянскую траву и залить томатным соком.

4. Затем добавить томатную пасту и тушить еще 5 минут.

5. Для соуса бешамель растопить сливочное масло в сотейнике, добавить в него муку, перемешать и влить молоко.

6. Постоянно помешивая, довести до загущения и в конце посолить и добавить мускатный орех.

7. Выложить в форму отварные макароны, затем соус болоньезе (фарш в томатном соусе), а затем полить бешамелем, в конце посыпать сыром и поставить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

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