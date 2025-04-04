Самая простая ленивая лазанья из макарон: идеальный рецепт для занятых хозяек

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Самая простая ленивая лазанья из макарон: идеальный рецепт для занятых хозяек

Для того чтобы быстро приготовить простую и бюджетную лазанью, можно использовать макароны. Вам нужно просто отварить изделия, соединить их с соусами и запечь. Такой вариант блюда значительно проще классического.

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Идея приготовления ленивой лазаньи из макарон опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Блюдо получится очень сочным.

Самая простая ленивая лазанья из макарон: идеальный рецепт для занятых хозяек

Ингредиенты:

  • макароны – 250 г
  • фарш – 500 г
  • томатный сок/ томаты в собственном соке – 180 г
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • соль
  • итальянские травы

Ингредиенты для соуса бешамель:

  • молоко – 1 стакан
  • сливочное масло – 30 г
  • мука – 1 ст.л.
  • соль
  • мускатный орех – щепотка

Способ приготовления:

Самая простая ленивая лазанья из макарон: идеальный рецепт для занятых хозяек

1. Поставить вариться макароны.

2. На сковороде обжарить лук, затем добавить фарш.

Самая простая ленивая лазанья из макарон: идеальный рецепт для занятых хозяек

3. Обжарить несколько минут, затем посолить, добавить итальянскую траву и залить томатным соком.

4. Затем добавить томатную пасту и тушить еще 5 минут.

Самая простая ленивая лазанья из макарон: идеальный рецепт для занятых хозяек

5. Для соуса бешамель растопить сливочное масло в сотейнике, добавить в него муку, перемешать и влить молоко.

Самая простая ленивая лазанья из макарон: идеальный рецепт для занятых хозяек

6. Постоянно помешивая, довести до загущения и в конце посолить и добавить мускатный орех.

Самая простая ленивая лазанья из макарон: идеальный рецепт для занятых хозяек

7. Выложить в форму отварные макароны, затем соус болоньезе (фарш в томатном соусе), а затем полить бешамелем, в конце посыпать сыром и поставить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

Самая простая ленивая лазанья из макарон: идеальный рецепт для занятых хозяек

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