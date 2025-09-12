Самая вкусная домашняя икра из кабачков: делимся простым рецептом консервации на зиму

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
339
Самая вкусная домашняя икра из кабачков: делимся простым рецептом консервации на зиму

Отличной заготовкой на зиму будет домашняя кабачковая икра. Ее можно использовать как намазку или соус к любимым блюдам. Консервация очень легко готовится и прекрасно хранится.

Видео дня

Идея приготовления вкусной кабачковой икры на зиму опубликована на странице фудблогера tsarlova n в Instagram.

Самая вкусная домашняя икра из кабачков: делимся простым рецептом консервации на зиму

Ингредиенты:

  • кабачки – 2,5 кг (очищенные от кожуры и, при необходимости, семян)
  • морковь – 0,8 кг.
  • лук – 0,7 кг
  • масло – 120-130 мл.
  • соль – 1,2-1,3 ст.л. (потом можно подкорректировать)
  • сахар – 2 ст.л. (если любите сладковатую икру, можно 2,5)
  • черный молотый перец – по вкусу
  • чеснок – 5 зубчиков
  • уксус 9% – 2 ст.л. (если закатываете на зиму)

Способ приготовления:

Самая вкусная домашняя икра из кабачков: делимся простым рецептом консервации на зиму

1. Кабачки нарезать кубиками, морковь натереть или нарезать мелко, лук нарезать.

2. В кастрюле разогреть масло, обжарить лук до золотистости.

Самая вкусная домашняя икра из кабачков: делимся простым рецептом консервации на зиму

3. Добавить морковь и тушить несколько минут, затем добавить кабачки.

4. Тушить под крышкой на слабом огне 1.5 часа, пока овощи не станут мягкими.

Самая вкусная домашняя икра из кабачков: делимся простым рецептом консервации на зиму

5. Взбить блендером до однородной массы.

6. Добавить соль, сахар, перец и измельченный чеснок, уваривать без крышки еще 20-30 минут, если икра жидкая, если очень густая, то под крышкой.

Самая вкусная домашняя икра из кабачков: делимся простым рецептом консервации на зиму

7. Влить уксус, перемешать, горячей разложить в стерильные банки и закатать.

8. Банки перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

Самая вкусная домашняя икра из кабачков: делимся простым рецептом консервации на зиму

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты