Отличной заготовкой на зиму будет домашняя кабачковая икра. Ее можно использовать как намазку или соус к любимым блюдам. Консервация очень легко готовится и прекрасно хранится.

Видео дня

Идея приготовления вкусной кабачковой икры на зиму опубликована на странице фудблогера tsarlova n в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2,5 кг (очищенные от кожуры и, при необходимости, семян)

морковь – 0,8 кг.

лук – 0,7 кг

масло – 120-130 мл.

соль – 1,2-1,3 ст.л. (потом можно подкорректировать)

сахар – 2 ст.л. (если любите сладковатую икру, можно 2,5)

черный молотый перец – по вкусу

чеснок – 5 зубчиков

уксус 9% – 2 ст.л. (если закатываете на зиму)

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать кубиками, морковь натереть или нарезать мелко, лук нарезать.

2. В кастрюле разогреть масло, обжарить лук до золотистости.

3. Добавить морковь и тушить несколько минут, затем добавить кабачки.

4. Тушить под крышкой на слабом огне 1.5 часа, пока овощи не станут мягкими.

5. Взбить блендером до однородной массы.

6. Добавить соль, сахар, перец и измельченный чеснок, уваривать без крышки еще 20-30 минут, если икра жидкая, если очень густая, то под крышкой.

7. Влить уксус, перемешать, горячей разложить в стерильные банки и закатать.

8. Банки перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: