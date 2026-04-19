Самая вкусная домашняя уха из красной рыбы: бульон получится наваристым и ароматным
Сытная, ароматная и одновременно легкая в приготовлении – домашняя уха из красной рыбы давно считается одним из лучших блюд для обеда. Она получается наваристой, но не тяжелой, с нежным вкусом рыбы и приятной цитрусовой ноткой. Такой суп прекрасно подойдет как для ежедневного меню, так и для особых семейных обедов.
Идея приготовления самой вкусной домашней ухи опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 3-4 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- красная рыба – 150-200 г
- лимон – 2-3 кольца
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. В кастрюлю налить воду, довести до кипения, подсолить.
2. Добавить нарезанный кубиками картофель.
3. Морковь нарезать полосками, лук – мелкими кубиками.
4. Добавить к картофелю и варить до полуготовности.
5. Красную рыбу нарезать порционными кусочками и добавить в кастрюлю.
6. Добавить кольца лимона, соль, перец и варить еще примерно 10 минут.
7. Добавить измельченную зелень, снять с огня и дать настояться несколько минут.
