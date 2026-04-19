Сытная, ароматная и одновременно легкая в приготовлении – домашняя уха из красной рыбы давно считается одним из лучших блюд для обеда. Она получается наваристой, но не тяжелой, с нежным вкусом рыбы и приятной цитрусовой ноткой. Такой суп прекрасно подойдет как для ежедневного меню, так и для особых семейных обедов.

Идея приготовления самой вкусной домашней ухи опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 3-4 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

красная рыба – 150-200 г

лимон – 2-3 кольца

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. В кастрюлю налить воду, довести до кипения, подсолить.

2. Добавить нарезанный кубиками картофель.

3. Морковь нарезать полосками, лук – мелкими кубиками.

4. Добавить к картофелю и варить до полуготовности.

5. Красную рыбу нарезать порционными кусочками и добавить в кастрюлю.

6. Добавить кольца лимона, соль, перец и варить еще примерно 10 минут.

7. Добавить измельченную зелень, снять с огня и дать настояться несколько минут.

