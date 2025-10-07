Авокадо – очень полезный и вкусный продукт, в котором очень много витаминов и минерал, а также в авокадо много жиров, 70% из которых составляют мононенасыщенные жиры, которые защищают от болезней сердца и помогают снизить кровяное давление. Есть авокадо лучше всего добавляя в салаты, а также закуски и намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из авокадо, с вареными яйцами.

Ингредиенты:

авокадо

тунец

отварные яйца

немного майонеза

специи

батон

Способ приготовления:

1. Авокадо разомните с вареными яйцами, добавьте специи, тунец, перемешайте.

2. Батон поджарьте, выложите сверху намазку.

