Самая вкусная и полезная намазка из авокадо за 2 минуты: есть можно каждый день
Авокадо – очень полезный и вкусный продукт, в котором очень много витаминов и минерал, а также в авокадо много жиров, 70% из которых составляют мононенасыщенные жиры, которые защищают от болезней сердца и помогают снизить кровяное давление. Есть авокадо лучше всего добавляя в салаты, а также закуски и намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из авокадо, с вареными яйцами.
Ингредиенты:
- авокадо
- тунец
- отварные яйца
- немного майонеза
- специи
- батон
Способ приготовления:
1. Авокадо разомните с вареными яйцами, добавьте специи, тунец, перемешайте.
2. Батон поджарьте, выложите сверху намазку.
