Самая вкусная и полезная намазка из авокадо за 2 минуты: есть можно каждый день

Авокадо – очень полезный и вкусный продукт, в котором очень много витаминов и минерал, а также в авокадо много жиров, 70% из которых составляют мононенасыщенные жиры, которые защищают от болезней сердца и помогают снизить кровяное давление. Есть авокадо лучше всего добавляя в салаты, а также закуски и намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из авокадо, с вареными яйцами.

Ингредиенты:

  • авокадо
  • тунец
  • отварные яйца
  • немного майонеза
  • специи
  • батон

Способ приготовления:

1. Авокадо разомните с вареными яйцами, добавьте специи, тунец, перемешайте.

2. Батон поджарьте, выложите сверху намазку.

