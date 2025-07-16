Кабачковая икра – универсальная заготовка, которую обязательно стоит сделать этим летом. Такое блюдо можно подавать как салат, соус или даже как намазку на хлеб. Используйте вкусные и сочные плоды, чтобы результат получился действительно удачным.

Идея приготовления вкусной кабачковой икры на зиму опубликована на странице фудблогера Инны Ключник (innakluchnik31) в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 6 кг.

лук – 2 кг.

масло для жарки лука – 300-400 г

томатная паста – 1 кг.

соль – 4 ст.л.

сахар – 8 ст.л.

уксус – 6 ст.л.

перец черный молотый – 2 ч.л.

чеснок – 50 г

Способ приготовления:

1. Сырые кабачки и жареный лук измельчить на мясорубке.

2. Добавить соль, сахар, пасту и варить час.

3. Добавить уксус, перец, чеснок, варить еще 20 минут.

4. Затем все взбить погружным блендером.

5. Варить еще 5 минут.

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