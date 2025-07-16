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Самая вкусная кабачковая икра на зиму: что добавить в заготовку для лучшего вкуса
Кабачковая икра – универсальная заготовка, которую обязательно стоит сделать этим летом. Такое блюдо можно подавать как салат, соус или даже как намазку на хлеб. Используйте вкусные и сочные плоды, чтобы результат получился действительно удачным.
Идея приготовления вкусной кабачковой икры на зиму опубликована на странице фудблогера Инны Ключник (innakluchnik31) в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 6 кг.
- лук – 2 кг.
- масло для жарки лука – 300-400 г
- томатная паста – 1 кг.
- соль – 4 ст.л.
- сахар – 8 ст.л.
- уксус – 6 ст.л.
- перец черный молотый – 2 ч.л.
- чеснок – 50 г
Способ приготовления:
1. Сырые кабачки и жареный лук измельчить на мясорубке.
2. Добавить соль, сахар, пасту и варить час.
3. Добавить уксус, перец, чеснок, варить еще 20 минут.
4. Затем все взбить погружным блендером.
5. Варить еще 5 минут.
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