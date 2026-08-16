Кабачковая икра – одна из тех домашних заготовок, которые легко узнать по вкусу и аромату. Ее можно подавать просто на хлебе, использовать в качестве гарнира или добавлять в другие блюда. Особенно удачной получается икра, если овощи сначала хорошо обжарить, а затем измельчить до однородной консистенции.

Идея приготовления домашней кабачковой икры опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi vova) в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2,5 кг.

морковь – 800 г

лук – 800 г

томаты пелати – 750 г или около 200 г томатной пасты

растительное масло – 200 г

чеснок – 35 г

соль – около 28 г

чёрный молотый перец – по вкусу

острая копченая паприка – по вкусу

Для заготовки на зиму:

9% уксус – около 35 г или яблочный уксус – около 52 г

сахар – около 75 г

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте овощи. Кабачки, морковь и лук очистите и нарежьте произвольными кусочками. Если кабачки крупные и у них твердая кожура, ее лучше снять, а семена удалить.

2. Чтобы вкус икры был более насыщенным, овощи стоит не просто тушить, а сначала обжарить. На большой сковороде разогрейте часть масла и обжарьте морковь до мягкости. Затем отдельно подрумяньте лук. Добавьте измельчённый чеснок и готовьте ещё недолго, чтобы он отдал свой аромат, но не успел подгореть.

3. Переложите обжаренные овощи в большую кастрюлю или разделите между двумя кастрюлями. Добавьте кабачки и помидоры или томатную пасту. Готовьте на среднем огне, время от времени перемешивая. Овощи постепенно пустят сок, поэтому главная задача на этом этапе – выпарить лишнюю влагу.

4. Когда масса станет гуще, убавьте огонь. Добавьте соль, черный перец и копченую паприку. Продолжайте готовить, пока овощи полностью не размягчатся, а лишняя жидкость не выпарится.

5. После этого снимите овощную массу с огня и измельчите её блендером. В результате должна получиться гладкая, однородная кабачковая икра без крупных кусочков овощей.

6. Если планируете подавать икру сразу, в горячую массу можно добавить сливочное масло и хорошо перемешать. Оно сделает консистенцию более нежной и придаст блюду приятный сливочный вкус.

7. Для длительного хранения после измельчения добавьте в икру сахар и уксус. Перемешайте и снова доведите массу до кипения, после чего проварите примерно 5 минут.

8. Горячую кабачковую икру сразу разложите по предварительно стерилизованным банкам и закройте стерилизованными крышками. Для более надежной заготовки банки можно дополнительно прогреть в воде около 30 минут.

9. Готовые банки переверните вверх дном, накройте полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания. Затем перенесите их в прохладное место для хранения.

10. Такой рецепт кабачковой икры хорошо подходит для большого количества сезонных овощей. Икра получается густой, однородной и насыщенной, а зимой её достаточно просто открыть и подать с хлебом или любимым домашним блюдом.

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