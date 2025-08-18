Самая вкусная кабачковая икра с майонезом на зиму: делимся пошаговым рецептом

Екатерина Ягович
Кабчаковая икра – универсальная заготовка на зиму, которую стоит приготовить именно сейчас. Такое блюдо можно использовать как намазку или самостоятельную закуску. Ингредиент, который придаст особый вкус кабачковой икре – майонез.

Идея приготовления домашней кабачковой икры опубликована на странице фудблогера bonappetit by k в Instagram.

Ингредиенты:

  • кабачки – 3 кг.
  • лук – 600 г
  • томатная паста – 5-6 ст.л с горкой
  • майонез 72% – 200 г
  • масло – 160 мл.
  • уксус – 2 ст.л.
  • соль – 3 ч.л.
  • чеснок – 4 зубочка
  • сахар – 2 ст.л
  • перец молотый – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезать средним кубиком кабачок и лук.

2. Отправить в кастрюлю.

3. С помощью широкого лезвия ножа раздавить чеснок и измельчить его.

4. Добавить к кабачкам.

5. Добавить сахар и соль, перемешать и тушить до готовности кабачка под крышкой.

6. Далее добавить уксус, масло, майонез и томатную пасту.

7. Поперчить, хорошо перемешать и оставить на маленьком огне тушить до оправдывания большей части влаги.

8. Взбить все блендером и держать на огне еще 10-15 минут.

9. Готовую икру разлить по простерилизованным банкам, прикрыть крышками и отправить в кастрюлю с водой стерилизоваться 15 минут.

