Кабчаковая икра – универсальная заготовка на зиму, которую стоит приготовить именно сейчас. Такое блюдо можно использовать как намазку или самостоятельную закуску. Ингредиент, который придаст особый вкус кабачковой икре – майонез.

Идея приготовления домашней кабачковой икры опубликована на странице фудблогера bonappetit by k в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 3 кг.

лук – 600 г

томатная паста – 5-6 ст.л с горкой

майонез 72% – 200 г

масло – 160 мл.

уксус – 2 ст.л.

соль – 3 ч.л.

чеснок – 4 зубочка

сахар – 2 ст.л

перец молотый – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезать средним кубиком кабачок и лук.

2. Отправить в кастрюлю.

3. С помощью широкого лезвия ножа раздавить чеснок и измельчить его.

4. Добавить к кабачкам.

5. Добавить сахар и соль, перемешать и тушить до готовности кабачка под крышкой.

6. Далее добавить уксус, масло, майонез и томатную пасту.

7. Поперчить, хорошо перемешать и оставить на маленьком огне тушить до оправдывания большей части влаги.

8. Взбить все блендером и держать на огне еще 10-15 минут.

9. Готовую икру разлить по простерилизованным банкам, прикрыть крышками и отправить в кастрюлю с водой стерилизоваться 15 минут.

