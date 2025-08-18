Самая вкусная кабачковая икра с майонезом на зиму: делимся пошаговым рецептом
Кабчаковая икра – универсальная заготовка на зиму, которую стоит приготовить именно сейчас. Такое блюдо можно использовать как намазку или самостоятельную закуску. Ингредиент, который придаст особый вкус кабачковой икре – майонез.
Идея приготовления домашней кабачковой икры опубликована на странице фудблогера bonappetit by k в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 3 кг.
- лук – 600 г
- томатная паста – 5-6 ст.л с горкой
- майонез 72% – 200 г
- масло – 160 мл.
- уксус – 2 ст.л.
- соль – 3 ч.л.
- чеснок – 4 зубочка
- сахар – 2 ст.л
- перец молотый – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарезать средним кубиком кабачок и лук.
2. Отправить в кастрюлю.
3. С помощью широкого лезвия ножа раздавить чеснок и измельчить его.
4. Добавить к кабачкам.
5. Добавить сахар и соль, перемешать и тушить до готовности кабачка под крышкой.
6. Далее добавить уксус, масло, майонез и томатную пасту.
7. Поперчить, хорошо перемешать и оставить на маленьком огне тушить до оправдывания большей части влаги.
8. Взбить все блендером и держать на огне еще 10-15 минут.
9. Готовую икру разлить по простерилизованным банкам, прикрыть крышками и отправить в кастрюлю с водой стерилизоваться 15 минут.
