Самая вкусная капуста "Лепесток", которая может долго храниться: добавьте много чеснока
Капуста "Лепесток" – это идеальный вариант для тех, кто любит хрустящие домашние закрутки, но не хочет тратить много времени на приготовление. Она получается сочной, ароматной и имеет приятный розовый цвет благодаря свекле. Такую капусту можно подавать к любым блюдам или есть как самостоятельную закуску. Главное – не жалейте чеснока, ведь именно он придает блюду яркий вкус и аромат.
Идея приготовления маринованной капусты "Лепестки" с чесноком опубликована на странице фудблогера m povnitsa в Instagram.
Ингредиенты (на банку 3 л):
- капуста – 1 средняя головка
- свекла – 2 средних
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 10-12 зубчиков
Ингредиенты для маринада:
- вода – 1,5 л
- соль – 3 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- уксус – 100 мл.
- перец горошком – по вкусу
- лавровый лист – 2-3 шт.
Способ приготовления:
1. Капусту нарежьте достаточно крупными кусками – примерно размером с ладонь.
2. Морковь и свеклу очистите и нарежьте кружочками или тонкими пластинами.
3. Чеснок измельчать не нужно – достаточно почистить зубчики.
4. В чистую трехлитровую банку выкладывайте овощи слоями: сначала капусту, затем морковь, свеклу, чеснок и повторяйте до верха банки.
5. Слегка утрамбуйте, чтобы овощи равномерно распределились.
6. Для маринада в кастрюле смешайте воду, соль, сахар, перец горошком и лавровый лист.
7. Поставьте на огонь и доведите до кипения.
8. В конце влейте уксус и перемешайте.
9. Залейте овощи горячим маринадом так, чтобы они полностью были покрыты жидкостью.
10. Накройте крышкой или тарелкой и оставьте при комнатной температуре до полного остывания.
11. Когда капуста остынет, поставьте ее в холодильник или в прохладное место. Уже на следующий день можно пробовать – она будет хрустящей, ароматной и очень вкусной.
