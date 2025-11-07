Капуста "Лепесток" – это идеальный вариант для тех, кто любит хрустящие домашние закрутки, но не хочет тратить много времени на приготовление. Она получается сочной, ароматной и имеет приятный розовый цвет благодаря свекле. Такую капусту можно подавать к любым блюдам или есть как самостоятельную закуску. Главное – не жалейте чеснока, ведь именно он придает блюду яркий вкус и аромат.

Идея приготовления маринованной капусты "Лепестки" с чесноком опубликована на странице фудблогера m povnitsa в Instagram.

Ингредиенты (на банку 3 л):

капуста – 1 средняя головка

свекла – 2 средних

морковь – 1 шт.

чеснок – 10-12 зубчиков

Ингредиенты для маринада:

вода – 1,5 л

соль – 3 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

уксус – 100 мл.

перец горошком – по вкусу

лавровый лист – 2-3 шт.

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте достаточно крупными кусками – примерно размером с ладонь.

2. Морковь и свеклу очистите и нарежьте кружочками или тонкими пластинами.

3. Чеснок измельчать не нужно – достаточно почистить зубчики.

4. В чистую трехлитровую банку выкладывайте овощи слоями: сначала капусту, затем морковь, свеклу, чеснок и повторяйте до верха банки.

5. Слегка утрамбуйте, чтобы овощи равномерно распределились.

6. Для маринада в кастрюле смешайте воду, соль, сахар, перец горошком и лавровый лист.

7. Поставьте на огонь и доведите до кипения.

8. В конце влейте уксус и перемешайте.

9. Залейте овощи горячим маринадом так, чтобы они полностью были покрыты жидкостью.

10. Накройте крышкой или тарелкой и оставьте при комнатной температуре до полного остывания.

11. Когда капуста остынет, поставьте ее в холодильник или в прохладное место. Уже на следующий день можно пробовать – она будет хрустящей, ароматной и очень вкусной.

