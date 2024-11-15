Самая вкусная капуста "Пелюстка" на скорую руку: как приготовить популярную украинскую закуску
Маринованная капуста "Пелюстка" – это популярная украинская закуска. В осенне-зимний период ее можно встретить на праздничных столах, или же такую заготовку делают на каждый день вместо салатов. Продукт отлично сохраняется и не теряет своей сочности.
Идея приготовления сочной капусты "Пелюстки" опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 1,3-1,5 кг.
- свекла – 2 шт.
- чеснок – 1 головка
- лавровые листья – 2 шт.
- вода – 1,5 л.
- сахар – 6 ст.л.
- соль – 3 ст.л.
- уксус – 150 мл.
- масло – 150 мл.
- перец душистый горошек – 6-7 шт.
Способ приготовления:
1. Капусту нарезать на большие кусочки.
2. Свеклу порезать кольцами.
3. Выложить в банку свеклу, чеснок, далее капусту слегка прижимая, и так поочередно.
4. Добавить лавровые листья.
5. Для маринада к воде добавить сахар, соль, уксус, растительное масло и перец горошек.
6. Поставить на огонь.
7. Когда маринад закипит, выключить и горячим залить капусту.
8. Дать остыть и поставить в холодильник на сутки.
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