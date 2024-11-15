Самая вкусная капуста "Пелюстка" на скорую руку: как приготовить популярную украинскую закуску

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
1,1 т.
Самая вкусная капуста 'Пелюстка' на скорую руку: как приготовить популярную украинскую закуску

Маринованная капуста "Пелюстка" – это популярная украинская закуска. В осенне-зимний период ее можно встретить на праздничных столах, или же такую заготовку делают на каждый день вместо салатов. Продукт отлично сохраняется и не теряет своей сочности.

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Идея приготовления сочной капусты "Пелюстки" опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram.

Самая вкусная капуста ''Пелюстка'' на скорую руку: как приготовить популярную украинскую закуску

Ингредиенты:

  • капуста – 1,3-1,5 кг.
  • свекла – 2 шт.
  • чеснок – 1 головка
  • лавровые листья – 2 шт.
  • вода – 1,5 л.
  • сахар – 6 ст.л.
  • соль – 3 ст.л.
  • уксус – 150 мл.
  • масло – 150 мл.
  • перец душистый горошек – 6-7 шт.

Способ приготовления:

Самая вкусная капуста ''Пелюстка'' на скорую руку: как приготовить популярную украинскую закуску

1. Капусту нарезать на большие кусочки.

2. Свеклу порезать кольцами.

Самая вкусная капуста ''Пелюстка'' на скорую руку: как приготовить популярную украинскую закуску

3. Выложить в банку свеклу, чеснок, далее капусту слегка прижимая, и так поочередно.

Самая вкусная капуста ''Пелюстка'' на скорую руку: как приготовить популярную украинскую закуску

4. Добавить лавровые листья.

5. Для маринада к воде добавить сахар, соль, уксус, растительное масло и перец горошек.

Самая вкусная капуста ''Пелюстка'' на скорую руку: как приготовить популярную украинскую закуску

6. Поставить на огонь.

Самая вкусная капуста ''Пелюстка'' на скорую руку: как приготовить популярную украинскую закуску

7. Когда маринад закипит, выключить и горячим залить капусту.

8. Дать остыть и поставить в холодильник на сутки.

Самая вкусная капуста ''Пелюстка'' на скорую руку: как приготовить популярную украинскую закуску

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