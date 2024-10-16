Самая вкусная капуста "Пелюстка" со свеклой: как приготовить популярную закуску

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Самая вкусная капуста 'Пелюстка' со свеклой: как приготовить популярную закуску

Капуста "Пелюстка" уже популярна в Украине овощная закуска. Кушать ее можно почти сразу после приготовления, а затем хранить длительное время. Капуста не теряет свою хрустящую текстуру и становится очень сочной.

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Идея приготовления вкусной капусты "Лепестки" со свеклой опубликована на странице фудблогерки с ником valway ka в Instagram. Результат вас приятно удивит.

Самая вкусная капуста ''Пелюстка'' со свеклой: как приготовить популярную закуску

Ингредиенты:

  • капуста (1 небольшая или пол головки крупной)
  • свекла – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 6-7 зубчиков

Ингредиенты для маринада:

  • вода – 1 л.
  • соль – 2 ст.л.
  • стакан сахара
  • масло – 0,5 стакана
  • уксус – 0,5 стакана
  • лавровые листья
  • перец горошком

Способ приготовления:

Самая вкусная капуста ''Пелюстка'' со свеклой: как приготовить популярную закуску

1. Капусту порезать на квадраты.

2. Морковь и свеклу натереть на корейскую терку.

3. Нарезать чеснок.

Самая вкусная капуста ''Пелюстка'' со свеклой: как приготовить популярную закуску

4. Все овощи слоями сложить в одно емкость.

5. Смешать все ингредиенты маринада, кроме уксуса.

Самая вкусная капуста ''Пелюстка'' со свеклой: как приготовить популярную закуску

6. Поставить на огонь.

7. Уже в кипящий маринад влить уксус.

Самая вкусная капуста ''Пелюстка'' со свеклой: как приготовить популярную закуску

8. Залить капусту.

9. Установить пресс и оставить при комнатной температуре на 4 часа.

10. После этого снять пресс и отправить на ночь в холодильник – есть можно через 12 часов.

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