Капуста "Пелюстка" уже популярна в Украине овощная закуска. Кушать ее можно почти сразу после приготовления, а затем хранить длительное время. Капуста не теряет свою хрустящую текстуру и становится очень сочной.

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Идея приготовления вкусной капусты "Лепестки" со свеклой опубликована на странице фудблогерки с ником valway ka в Instagram. Результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

капуста (1 небольшая или пол головки крупной)

свекла – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 6-7 зубчиков

Ингредиенты для маринада:

вода – 1 л.

соль – 2 ст.л.

стакан сахара

масло – 0,5 стакана

уксус – 0,5 стакана

лавровые листья

перец горошком

Способ приготовления:

1. Капусту порезать на квадраты.

2. Морковь и свеклу натереть на корейскую терку.

3. Нарезать чеснок.

4. Все овощи слоями сложить в одно емкость.

5. Смешать все ингредиенты маринада, кроме уксуса.

6. Поставить на огонь.

7. Уже в кипящий маринад влить уксус.

8. Залить капусту.

9. Установить пресс и оставить при комнатной температуре на 4 часа.

10. После этого снять пресс и отправить на ночь в холодильник – есть можно через 12 часов.

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