Самая вкусная капуста "Пелюстка" со свеклой: как приготовить популярную закуску
Капуста "Пелюстка" уже популярна в Украине овощная закуска. Кушать ее можно почти сразу после приготовления, а затем хранить длительное время. Капуста не теряет свою хрустящую текстуру и становится очень сочной.
Идея приготовления вкусной капусты "Лепестки" со свеклой опубликована на странице фудблогерки с ником valway ka в Instagram. Результат вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- капуста (1 небольшая или пол головки крупной)
- свекла – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 6-7 зубчиков
Ингредиенты для маринада:
- вода – 1 л.
- соль – 2 ст.л.
- стакан сахара
- масло – 0,5 стакана
- уксус – 0,5 стакана
- лавровые листья
- перец горошком
Способ приготовления:
1. Капусту порезать на квадраты.
2. Морковь и свеклу натереть на корейскую терку.
3. Нарезать чеснок.
4. Все овощи слоями сложить в одно емкость.
5. Смешать все ингредиенты маринада, кроме уксуса.
6. Поставить на огонь.
7. Уже в кипящий маринад влить уксус.
8. Залить капусту.
9. Установить пресс и оставить при комнатной температуре на 4 часа.
10. После этого снять пресс и отправить на ночь в холодильник – есть можно через 12 часов.
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