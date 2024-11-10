Запеченная утка – основное блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола. Она не только очень красиво выглядит, но и при правильном приготовлении поражает своим вкусом и ароматом, которым будет полон весь дом.

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Как правильно приготовить утку, чтобы мясо получилось ароматным и сочным, в Instagram рассказала фудблогер с ником kylinariya439. Эта утка получится самой вкусной из всех, что вам приходилось раньше пробовать.

Ингредиенты

Утка – 2-3 кг

Ингредиенты для солевого раствора

Соль – 150 гр

Вода – 3 л

Лавровое письмо

Черный перец

Душистый перец

Ингредиенты для маринада

Цедра апельсина – 1 шт

Апельсиновый сок – 150 мл

Соевый соус – 100 мл

Мед – 2 ч.л.

Чеснок – 3 зуб

Черный перец

Ингредиенты для начинки

Апельсин – 1 шт

Яблоки – 2 шт

Чернослив

Тимьян

Способ приготовления

1. За два дня до начала приготовления опускаем утку в солевой раствор и оставляем в холодном месте.

2. Цедру и сок апельсина смешиваем с соевым соусом, чесноком и медом.

3. Утку вынимаем из солевого раствора и хорошо просушиваем бумажными полотенцами.

4. Фаршируем утку яблоками и апельсинами.

5. По желанию добавляем чернослив и тимьян.

6. Переводим птицу в форму для запекания и смазываем маринадом.

7. Отправляем выпекаться при 220 градусах в течение 20 минут.

8. Уменьшаем нагрев духовки до 180 градусов и выпекаем еще 2-2,5 часа.

9. В процессе выпекания поливаем выделившимся соком.

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