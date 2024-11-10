Самая вкусная новогодняя утка: мясо получается невероятно ароматным и сочным.
Запеченная утка – основное блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола. Она не только очень красиво выглядит, но и при правильном приготовлении поражает своим вкусом и ароматом, которым будет полон весь дом.
Как правильно приготовить утку, чтобы мясо получилось ароматным и сочным, в Instagram рассказала фудблогер с ником kylinariya439. Эта утка получится самой вкусной из всех, что вам приходилось раньше пробовать.
Ингредиенты
- Утка – 2-3 кг
Ингредиенты для солевого раствора
- Соль – 150 гр
- Вода – 3 л
- Лавровое письмо
- Черный перец
- Душистый перец
Ингредиенты для маринада
- Цедра апельсина – 1 шт
- Апельсиновый сок – 150 мл
- Соевый соус – 100 мл
- Мед – 2 ч.л.
- Чеснок – 3 зуб
- Черный перец
- Ингредиенты для начинки
- Апельсин – 1 шт
- Яблоки – 2 шт
- Чернослив
- Тимьян
Способ приготовления
1. За два дня до начала приготовления опускаем утку в солевой раствор и оставляем в холодном месте.
2. Цедру и сок апельсина смешиваем с соевым соусом, чесноком и медом.
3. Утку вынимаем из солевого раствора и хорошо просушиваем бумажными полотенцами.
4. Фаршируем утку яблоками и апельсинами.
5. По желанию добавляем чернослив и тимьян.
6. Переводим птицу в форму для запекания и смазываем маринадом.
7. Отправляем выпекаться при 220 градусах в течение 20 минут.
8. Уменьшаем нагрев духовки до 180 градусов и выпекаем еще 2-2,5 часа.
9. В процессе выпекания поливаем выделившимся соком.
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