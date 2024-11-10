Самая вкусная новогодняя утка: мясо получается невероятно ароматным и сочным.

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Самая вкусная новогодняя утка: мясо получается невероятно ароматным и сочным.

Запеченная утка – основное блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола. Она не только очень красиво выглядит, но и при правильном приготовлении поражает своим вкусом и ароматом, которым будет полон весь дом.

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Как правильно приготовить утку, чтобы мясо получилось ароматным и сочным, в Instagram рассказала фудблогер с ником kylinariya439. Эта утка получится самой вкусной из всех, что вам приходилось раньше пробовать.

Самая вкусная новогодняя утка: мясо получается невероятно ароматным и сочным.

Ингредиенты

  • Утка – 2-3 кг

Ингредиенты для солевого раствора

  • Соль – 150 гр
  • Вода – 3 л
  • Лавровое письмо
  • Черный перец
  • Душистый перец

Ингредиенты для маринада

  • Цедра апельсина – 1 шт
  • Апельсиновый сок – 150 мл
  • Соевый соус – 100 мл
  • Мед – 2 ч.л.
  • Чеснок – 3 зуб
  • Черный перец
  • Ингредиенты для начинки
  • Апельсин – 1 шт
  • Яблоки – 2 шт
  • Чернослив
  • Тимьян

Способ приготовления

1. За два дня до начала приготовления опускаем утку в солевой раствор и оставляем в холодном месте.

Самая вкусная новогодняя утка: мясо получается невероятно ароматным и сочным.

2. Цедру и сок апельсина смешиваем с соевым соусом, чесноком и медом.

Самая вкусная новогодняя утка: мясо получается невероятно ароматным и сочным.

3. Утку вынимаем из солевого раствора и хорошо просушиваем бумажными полотенцами.

4. Фаршируем утку яблоками и апельсинами.

5. По желанию добавляем чернослив и тимьян.

Самая вкусная новогодняя утка: мясо получается невероятно ароматным и сочным.

6. Переводим птицу в форму для запекания и смазываем маринадом.

7. Отправляем выпекаться при 220 градусах в течение 20 минут.

8. Уменьшаем нагрев духовки до 180 градусов и выпекаем еще 2-2,5 часа.

Самая вкусная новогодняя утка: мясо получается невероятно ароматным и сочным.

9. В процессе выпекания поливаем выделившимся соком.

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