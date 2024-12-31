Основное блюдо, которое подается в новогоднюю ночь, имеет большое значение. Его внешний вид, вкус и оригинальность свидетельствуют о том, с какой любовью и старанием хозяйки занимались приготовлением блюд к праздничному столу.

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Фудблогер с ником alenka chepurna точно знает, какое блюдо следует приготовить на праздничный стол, чтобы все точно остались довольны.

Ингредиенты

Утка – 2-3 кг

Ингредиенты для солевого раствора

Соль – 50 гр на 1 литр воды

Лавровый лист

Черный перец

Душистый перец

Ингредиенты для маринада

Цедра апельсина – 1 шт

Сок апельсина – 150 мл

Соевый соус – 100 мл

Мед – 2 ч.л.

Чеснок – 2 зубка

Черный перец

Ингредиенты для фарширования

Апельсин – 1 шт

Яблоки – 2 шт

Чернослив – по желанию

Тимьян – по желанию

Способ приготовления

1. У утки обрезаем верхнюю часть крылышек, шею и копчиковую железу.

2. В воде растворяем соль, добавляем специи.

3. Кладем утку в воду, накрываем крышкой и оставляем на 10-48 часов (можно подольше) в прохладном месте.

4. Затем утку вынуть и хорошо обсушить бумажными полотенцами.

5. Цедру, сок, соевый соус, чеснок, мед и чёрный перец смешать.

6. Яблоки и апельсин нарезать большими дольками, нашпиговать ими утку. По желанию добавить чернослив и тимьян.

7. Переложить в форму для запекания (обязательно с крышкой) или в рукав.

8. Прикрыть крышкой и поставить запекаться при 220С на 20 минут. Затем температуру снизить до 180С и запекать еще 2-2,5 часа.

9. В процессе запекания несколько раз вынуть утку и полить образовавшимся соком. В конце приготовления снять крышку или разрезать рукав, чтобы образовалась аппетитная корочка.

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