Самая вкусная новогодняя утка: подробный пошаговый рецепт
Основное блюдо, которое подается в новогоднюю ночь, имеет большое значение. Его внешний вид, вкус и оригинальность свидетельствуют о том, с какой любовью и старанием хозяйки занимались приготовлением блюд к праздничному столу.
Фудблогер с ником alenka chepurna точно знает, какое блюдо следует приготовить на праздничный стол, чтобы все точно остались довольны.
Ингредиенты
- Утка – 2-3 кг
Ингредиенты для солевого раствора
- Соль – 50 гр на 1 литр воды
- Лавровый лист
- Черный перец
- Душистый перец
Ингредиенты для маринада
- Цедра апельсина – 1 шт
- Сок апельсина – 150 мл
- Соевый соус – 100 мл
- Мед – 2 ч.л.
- Чеснок – 2 зубка
- Черный перец
Ингредиенты для фарширования
- Апельсин – 1 шт
- Яблоки – 2 шт
- Чернослив – по желанию
- Тимьян – по желанию
Способ приготовления
1. У утки обрезаем верхнюю часть крылышек, шею и копчиковую железу.
2. В воде растворяем соль, добавляем специи.
3. Кладем утку в воду, накрываем крышкой и оставляем на 10-48 часов (можно подольше) в прохладном месте.
4. Затем утку вынуть и хорошо обсушить бумажными полотенцами.
5. Цедру, сок, соевый соус, чеснок, мед и чёрный перец смешать.
6. Яблоки и апельсин нарезать большими дольками, нашпиговать ими утку. По желанию добавить чернослив и тимьян.
7. Переложить в форму для запекания (обязательно с крышкой) или в рукав.
8. Прикрыть крышкой и поставить запекаться при 220С на 20 минут. Затем температуру снизить до 180С и запекать еще 2-2,5 часа.
9. В процессе запекания несколько раз вынуть утку и полить образовавшимся соком. В конце приготовления снять крышку или разрезать рукав, чтобы образовалась аппетитная корочка.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты утки: