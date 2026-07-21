Самая вкусная шакшука с помидорами и перцем: обязательно приготовьте ее этим летом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,1 т.
Самая вкусная шакшука с помидорами и перцем: обязательно приготовьте ее этим летом
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В сезон свежих овощей особенно хочется готовить простые и ароматные блюда. Шакшука – один из тех рецептов, который идеально подходит для летних завтраков, обедов или лёгкого ужина. Сочетание сочных помидоров, сладкого перца и яиц делает это блюдо сытным и очень вкусным. А главное – для приготовления понадобится минимум времени и доступные продукты.

Идея приготовления вкусной шакшуки на завтрак опубликована на странице cook julija simonchuk в Instagram.

Самая вкусная шакшука с помидорами и перцем: обязательно приготовьте ее этим летом

Ингредиенты:

  • помидоры – 3-5 шт.
  • сладкий перец – 2 шт.
  • лук репчатый – 2 шт.
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • куриные яйца – 5-6 шт.
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу
  • свежая зелень – для подачи

Способ приготовления:

Самая вкусная шакшука с помидорами и перцем: обязательно приготовьте ее этим летом

1. Для начала подготовьте все овощи. Лук нарежьте тонкими полукольцами, перец – небольшими полосками, а помидоры – кубиками. Если кожица помидоров кажется слишком плотной, ее можно предварительно снять.

2. На разогретой сковороде обжарьте лук до мягкости и легкого золотистого цвета. Добавьте сладкий перец и готовьте еще несколько минут, периодически помешивая.

Самая вкусная шакшука с помидорами и перцем: обязательно приготовьте ее этим летом

3. После этого выложите в сковороду помидоры, томатную пасту и измельченный чеснок. Посолите, поперчите и тушите овощи на среднем огне примерно 10–15 минут, пока соус не загустеет.

Самая вкусная шакшука с помидорами и перцем: обязательно приготовьте ее этим летом

4. Когда овощная основа будет готова, сделайте в ней небольшие углубления и осторожно разбейте яйца. Накройте сковороду крышкой и готовьте еще 5-7 минут – в зависимости от того, какую консистенцию желтка вы предпочитаете.

Самая вкусная шакшука с помидорами и перцем: обязательно приготовьте ее этим летом

5. Перед подачей посыпьте шакшуку свежей зеленью. Лучше всего она вкусна горячей, вместе со свежим хлебом, поджаренными тостами или лавашем.

Самая вкусная шакшука с помидорами и перцем: обязательно приготовьте ее этим летом

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