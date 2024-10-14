Самая вкусная шарлотка, которая просто тает во рту: делимся секретами приготовления
Яблочная шарлотка – популярный пирог к чаю, который чаще всего готовят именно в осенний период. Плоды для такого десерта сейчас достаточно сладкие и сочные. Чтобы вкус получился идеальным, а тесто рыхлым и воздушным – нужно воспользоваться несколькими секретами.
О том, как приготовить идеальную яблочную шарлотку, рассказала фудблогер Дарья с ником treskablog в Instagram. Особенность технологии состоит в количестве яиц для теста, а также технологии их взбивания.
Способ приготовления идеальной шарлотки:
1. Четыре больших яйца взбить с щепоткой соли.
2. Добавить 120 грамм сахара и взбить.
3. Добавить 120 грамм муки.
4. Добавить 1/4 ч.л. разрыхлителя, взбить.
5. Форму замазать маслом гхи, сверху на масло – манка.
6. В форму выложить очень много яблок, нарезанных ломтиками.
7. На яблоки посыпать корицу и добавить 100 г измельченных орехов.
8. Тесто налить по всему периметру.
9. Выпекать 50-60 минут в разогретой до 175 градусов духовке. Не разрезать, пока полностью не остынет.
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