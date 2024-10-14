Яблочная шарлотка – популярный пирог к чаю, который чаще всего готовят именно в осенний период. Плоды для такого десерта сейчас достаточно сладкие и сочные. Чтобы вкус получился идеальным, а тесто рыхлым и воздушным – нужно воспользоваться несколькими секретами.

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О том, как приготовить идеальную яблочную шарлотку, рассказала фудблогер Дарья с ником treskablog в Instagram. Особенность технологии состоит в количестве яиц для теста, а также технологии их взбивания.

Способ приготовления идеальной шарлотки:

1. Четыре больших яйца взбить с щепоткой соли.

2. Добавить 120 грамм сахара и взбить.

3. Добавить 120 грамм муки.

4. Добавить 1/4 ч.л. разрыхлителя, взбить.

5. Форму замазать маслом гхи, сверху на масло – манка.

6. В форму выложить очень много яблок, нарезанных ломтиками.

7. На яблоки посыпать корицу и добавить 100 г измельченных орехов.

8. Тесто налить по всему периметру.

9. Выпекать 50-60 минут в разогретой до 175 градусов духовке. Не разрезать, пока полностью не остынет.

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