Самая вкусная цветная капуста с сыром: простой рецепт, который понравится всем
Цветная капуста – очень полезный овощ, который обязательно следует добавить в рацион. Для того, чтобы максимально сохранить питательность такого продукта, его следует запечь. Добавьте много натертого сыра, специй и трав – получится очень вкусно.
Идея приготовления запеченной цветной капусты опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Перед запеканием соцветия нужно немного отварить.
Ингредиенты:
- цветная капуста – 550 г (очищенная)
- яйца – 2 шт.
- молоко – 40 мл.
- пармезан или твердый сыр – 50 г
- соль – по вкусу
- паприка – по вкусу
- итальянские травы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту очистить и отварить в подсоленной воде 3-4 минуты (после того, как вода закипела).
2. Отдельно взбить 2 яйца.
3. Добавить муку и молоко, соль, специи по вкусу.
4. Смешать отварную капусту с яичной массой.
5. Переложить в форму для запекания.
6. Посыпать творогом.
7. Запекать 10-15 минут при температуре 180 градусов.
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