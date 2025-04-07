Самая вкусная цветная капуста с сыром: простой рецепт, который понравится всем

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Самая вкусная цветная капуста с сыром: простой рецепт, который понравится всем

Цветная капуста – очень полезный овощ, который обязательно следует добавить в рацион. Для того, чтобы максимально сохранить питательность такого продукта, его следует запечь. Добавьте много натертого сыра, специй и трав – получится очень вкусно.

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Идея приготовления запеченной цветной капусты опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Перед запеканием соцветия нужно немного отварить.

Самая вкусная цветная капуста с сыром: простой рецепт, который понравится всем

Ингредиенты:

  • цветная капуста – 550 г (очищенная)
  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 40 мл.
  • пармезан или твердый сыр – 50 г
  • соль – по вкусу
  • паприка – по вкусу
  • итальянские травы – по вкусу

Способ приготовления:

Самая вкусная цветная капуста с сыром: простой рецепт, который понравится всем

1. Капусту очистить и отварить в подсоленной воде 3-4 минуты (после того, как вода закипела).

2. Отдельно взбить 2 яйца.

Самая вкусная цветная капуста с сыром: простой рецепт, который понравится всем

3. Добавить муку и молоко, соль, специи по вкусу.

Самая вкусная цветная капуста с сыром: простой рецепт, который понравится всем

4. Смешать отварную капусту с яичной массой.

Самая вкусная цветная капуста с сыром: простой рецепт, который понравится всем

5. Переложить в форму для запекания.

Самая вкусная цветная капуста с сыром: простой рецепт, который понравится всем

6. Посыпать творогом.

Самая вкусная цветная капуста с сыром: простой рецепт, который понравится всем

7. Запекать 10-15 минут при температуре 180 градусов.

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