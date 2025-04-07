Цветная капуста – очень полезный овощ, который обязательно следует добавить в рацион. Для того, чтобы максимально сохранить питательность такого продукта, его следует запечь. Добавьте много натертого сыра, специй и трав – получится очень вкусно.

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Идея приготовления запеченной цветной капусты опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Перед запеканием соцветия нужно немного отварить.

Ингредиенты:

цветная капуста – 550 г (очищенная)

яйца – 2 шт.

молоко – 40 мл.

пармезан или твердый сыр – 50 г

соль – по вкусу

паприка – по вкусу

итальянские травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту очистить и отварить в подсоленной воде 3-4 минуты (после того, как вода закипела).

2. Отдельно взбить 2 яйца.

3. Добавить муку и молоко, соль, специи по вкусу.

4. Смешать отварную капусту с яичной массой.

5. Переложить в форму для запекания.

6. Посыпать творогом.

7. Запекать 10-15 минут при температуре 180 градусов.

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