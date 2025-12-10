Самая вкусная тушеная капуста на обед: как приготовить: как приготовить

Тушеная капуста – замечательное блюдо для обеда. Оно достаточно бюджетное и быстро готовится. Можно выбрать любое любимое мясо, которое едят в вашей семье.

Идея приготовления вкусной тушеной капусты на обед опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • капуста – 1 маленькая
  • любимое мясо – 300 г
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чернослив – 3 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо обжарить на большом огне до золотистости.

2. Добавить лук.

3. Жарить еще 5 минут.

4. Добавить натертую морковь, мелко нарезанный чеснок.

5. Жарить еще несколько минут.

6. Добавить капусту, чернослив, томатную пасту и специи.

7. Залить водой.

8. Тушить примерно 30-40 минут до готовности.

