Тушеная капуста – замечательное блюдо для обеда. Оно достаточно бюджетное и быстро готовится. Можно выбрать любое любимое мясо, которое едят в вашей семье.

Идея приготовления вкусной тушеной капусты на обед опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 1 маленькая

любимое мясо – 300 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

чернослив – 3 шт.

чеснок – 2 зубчика

томатная паста – 1 ст.л.

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо обжарить на большом огне до золотистости.

2. Добавить лук.

3. Жарить еще 5 минут.

4. Добавить натертую морковь, мелко нарезанный чеснок.

5. Жарить еще несколько минут.

6. Добавить капусту, чернослив, томатную пасту и специи.

7. Залить водой.

8. Тушить примерно 30-40 минут до готовности.

