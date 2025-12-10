Все рецепты
Самая вкусная тушеная капуста на обед: как приготовить
Тушеная капуста – замечательное блюдо для обеда. Оно достаточно бюджетное и быстро готовится. Можно выбрать любое любимое мясо, которое едят в вашей семье.
Идея приготовления вкусной тушеной капусты на обед опубликована на странице фудблогера vistovska cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 1 маленькая
- любимое мясо – 300 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чернослив – 3 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- томатная паста – 1 ст.л.
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мясо обжарить на большом огне до золотистости.
2. Добавить лук.
3. Жарить еще 5 минут.
4. Добавить натертую морковь, мелко нарезанный чеснок.
5. Жарить еще несколько минут.
6. Добавить капусту, чернослив, томатную пасту и специи.
7. Залить водой.
8. Тушить примерно 30-40 минут до готовности.
