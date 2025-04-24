Самая вкусная весенняя окрошка на айране: какое мясо лучше добавить в блюдо

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Самая вкусная весенняя окрошка на айране: какое мясо лучше добавить в блюдо

Окрошка – освежающее весеннее блюдо. Его часто готовят с сывороткой, минералкой или даже пивом. Но одним из самых популярных рецептов остается окрошка на айране.

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Идея приготовления вкусной весенней окрошки на айране опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin withkitchen в Instagram. В качестве мясного наполнения используйте сочное куриное филе.

Самая вкусная весенняя окрошка на айране: какое мясо лучше добавить в блюдо

Ингредиенты:

  • отварное куриное филе – 300 г
  • вареный картофель – 3-4 шт.
  • огурцы свежие – 3-4 шт.
  • редис – 5–7 шт.
  • отварные яйца – 4 шт.
  • зеленый лук – пучок
  • укроп – пучок
  • сметана – 3–4 ст.л.
  • ййран – 400 мл.
  • минеральная вода (с газом) – 300–400 мл.
  • горчица – 1 ч.л. (или по вкусу)
  • соль, перец – по вкусу
  • лимонный сок или уксус – по желанию

Способ приготовления:

Самая вкусная весенняя окрошка на айране: какое мясо лучше добавить в блюдо

1. Куриное филе обязательно отварить до готовности, дать остыть и порезать кубиками.

2. Картошку также отварить в мундире, охладить, почистить и нарезать кубиками.

Самая вкусная весенняя окрошка на айране: какое мясо лучше добавить в блюдо

3. Огурцы, редис и отварные яйца нарезать кубиками или ломтиками.

4. Зелень (укроп и зеленый лук) мелко нарезать.

Самая вкусная весенняя окрошка на айране: какое мясо лучше добавить в блюдо

5. В большой миске соединить все подготовленные ингредиенты.

Самая вкусная весенняя окрошка на айране: какое мясо лучше добавить в блюдо

6. Отдельно приготовить заливку: смешать сметану, айран, минеральную воду, горчицу, добавить соль, перец и по желанию несколько капель лимонного сока или уксуса. Отлично перемешать.

Самая вкусная весенняя окрошка на айране: какое мясо лучше добавить в блюдо

7. Залить крошку заливкой, перемешать и поставить в холодильник на 30-60 минут.

Самая вкусная весенняя окрошка на айране: какое мясо лучше добавить в блюдо

8. Подавать обязательно охлажденной.

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