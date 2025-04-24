Окрошка – освежающее весеннее блюдо. Его часто готовят с сывороткой, минералкой или даже пивом. Но одним из самых популярных рецептов остается окрошка на айране.

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Идея приготовления вкусной весенней окрошки на айране опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin withkitchen в Instagram. В качестве мясного наполнения используйте сочное куриное филе.

Ингредиенты:

отварное куриное филе – 300 г

вареный картофель – 3-4 шт.

огурцы свежие – 3-4 шт.

редис – 5–7 шт.

отварные яйца – 4 шт.

зеленый лук – пучок

укроп – пучок

сметана – 3–4 ст.л.

ййран – 400 мл.

минеральная вода (с газом) – 300–400 мл.

горчица – 1 ч.л. (или по вкусу)

соль, перец – по вкусу

лимонный сок или уксус – по желанию

Способ приготовления:

1. Куриное филе обязательно отварить до готовности, дать остыть и порезать кубиками.

2. Картошку также отварить в мундире, охладить, почистить и нарезать кубиками.

3. Огурцы, редис и отварные яйца нарезать кубиками или ломтиками.

4. Зелень (укроп и зеленый лук) мелко нарезать.

5. В большой миске соединить все подготовленные ингредиенты.

6. Отдельно приготовить заливку: смешать сметану, айран, минеральную воду, горчицу, добавить соль, перец и по желанию несколько капель лимонного сока или уксуса. Отлично перемешать.

7. Залить крошку заливкой, перемешать и поставить в холодильник на 30-60 минут.

8. Подавать обязательно охлажденной.

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