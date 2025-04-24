Самая вкусная весенняя окрошка на айране: какое мясо лучше добавить в блюдо
Окрошка – освежающее весеннее блюдо. Его часто готовят с сывороткой, минералкой или даже пивом. Но одним из самых популярных рецептов остается окрошка на айране.
Идея приготовления вкусной весенней окрошки на айране опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin withkitchen в Instagram. В качестве мясного наполнения используйте сочное куриное филе.
Ингредиенты:
- отварное куриное филе – 300 г
- вареный картофель – 3-4 шт.
- огурцы свежие – 3-4 шт.
- редис – 5–7 шт.
- отварные яйца – 4 шт.
- зеленый лук – пучок
- укроп – пучок
- сметана – 3–4 ст.л.
- ййран – 400 мл.
- минеральная вода (с газом) – 300–400 мл.
- горчица – 1 ч.л. (или по вкусу)
- соль, перец – по вкусу
- лимонный сок или уксус – по желанию
Способ приготовления:
1. Куриное филе обязательно отварить до готовности, дать остыть и порезать кубиками.
2. Картошку также отварить в мундире, охладить, почистить и нарезать кубиками.
3. Огурцы, редис и отварные яйца нарезать кубиками или ломтиками.
4. Зелень (укроп и зеленый лук) мелко нарезать.
5. В большой миске соединить все подготовленные ингредиенты.
6. Отдельно приготовить заливку: смешать сметану, айран, минеральную воду, горчицу, добавить соль, перец и по желанию несколько капель лимонного сока или уксуса. Отлично перемешать.
7. Залить крошку заливкой, перемешать и поставить в холодильник на 30-60 минут.
8. Подавать обязательно охлажденной.
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