Весенняя окрошка – одно из самых популярных сезонных блюд в теплое время года. Она освежает, легко готовится и подходит для обеда или легкого ужина. Сочетание свежих овощей, колбасы и нежной заправки делает блюдо сытным и одновременно легким. Особый вкус придает соус из майонеза и сметаны. Такая окрошка хорошо подходит после охлаждения.

Идея приготовления вкусной домашней окрошки опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

огурец – 1 шт.

редис – 200 г

вареная колбаса – 300 г

отварной картофель – 2 шт.

отварные яйца – 4 шт.

укроп – по вкусу

зеленый лук – по вкусу

горчица – по вкусу

майонез – 2 ст.л.

сметана – 2 ст.л.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

лимонная кислота – щепотка

Для заливки:

айран или кефир – по вкусу

газированная минеральная вода – по вкусу

Способ приготовления:

1. Огурец, редис, вареную колбасу, отварной картофель и белки яиц нарежьте мелкими кубиками. Зелень мелко измельчите.

2. Желтки отделите от белков и перетрите их со сметаной, майонезом и небольшим количеством горчицы до однородной консистенции.

3. Именно такая заправка сделает окрошку нежной и более насыщенной по вкусу.

4. В большой миске соедините все нарезанные ингредиенты. Добавьте соль, перец, щепотку лимонной кислоты и подготовленную заправку из желтков. Хорошо перемешайте.

5. После этого залейте окрошку айраном или кефиром и добавьте газированную минеральную воду до желаемой консистенции. Еще раз перемешайте.

6. Готовую окрошку поставьте в холодильник минимум на один час, чтобы блюдо настоялось и стало более ароматным.

7. Перед подачей по желанию можно добавить несколько кусочков льда.

