Самая вкусная весенняя окрошка на майонезе и айране: вариант идеальной сезонной закуски
Весенняя окрошка – одно из самых популярных сезонных блюд в теплое время года. Она освежает, легко готовится и подходит для обеда или легкого ужина. Сочетание свежих овощей, колбасы и нежной заправки делает блюдо сытным и одновременно легким. Особый вкус придает соус из майонеза и сметаны. Такая окрошка хорошо подходит после охлаждения.
Идея приготовления вкусной домашней окрошки опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- огурец – 1 шт.
- редис – 200 г
- вареная колбаса – 300 г
- отварной картофель – 2 шт.
- отварные яйца – 4 шт.
- укроп – по вкусу
- зеленый лук – по вкусу
- горчица – по вкусу
- майонез – 2 ст.л.
- сметана – 2 ст.л.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- лимонная кислота – щепотка
Для заливки:
- айран или кефир – по вкусу
- газированная минеральная вода – по вкусу
Способ приготовления:
1. Огурец, редис, вареную колбасу, отварной картофель и белки яиц нарежьте мелкими кубиками. Зелень мелко измельчите.
2. Желтки отделите от белков и перетрите их со сметаной, майонезом и небольшим количеством горчицы до однородной консистенции.
3. Именно такая заправка сделает окрошку нежной и более насыщенной по вкусу.
4. В большой миске соедините все нарезанные ингредиенты. Добавьте соль, перец, щепотку лимонной кислоты и подготовленную заправку из желтков. Хорошо перемешайте.
5. После этого залейте окрошку айраном или кефиром и добавьте газированную минеральную воду до желаемой консистенции. Еще раз перемешайте.
6. Готовую окрошку поставьте в холодильник минимум на один час, чтобы блюдо настоялось и стало более ароматным.
7. Перед подачей по желанию можно добавить несколько кусочков льда.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: