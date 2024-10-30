Самая вкусная закуска этой осени: как приготовить грибную икру к праздничному столу

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Самая вкусная закуска этой осени: как приготовить грибную икру к праздничному столу

Вкусную и бюджетную икру на бутерброды можно приготовить из обычных грибов. Такая закуска станет отличным дополнением к праздничному столу. Она очень сытная, в меру пряная и легко готовится.

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Идея приготовления самой вкусной грибной икры опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Такое блюдо может долго храниться в стеклянной емкости.

Самая вкусная закуска этой осени: как приготовить грибную икру к праздничному столу

Ингредиенты:

  • грибы шампиньоны или лесные – 1,5 кг.
  • лук – 500 г
  • морковь – 300 г
  • масло – 100-200 мл.
  • чеснок – 4 зубчика
  • чабрец
  • соль, перец – по вкусу
  • мускатный орех – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

Самая вкусная закуска этой осени: как приготовить грибную икру к праздничному столу

1. Грибы промыть и нарезать на небольшие кусочки. Если будете готовить из лесных, то нужно отварить.

Самая вкусная закуска этой осени: как приготовить грибную икру к праздничному столу

2. Нарезать лук и чеснок, морковь натереть на крупной терке.

Самая вкусная закуска этой осени: как приготовить грибную икру к праздничному столу

3. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить овощи до золотистого цвета.

Самая вкусная закуска этой осени: как приготовить грибную икру к праздничному столу

4. Добавить грибы и чабрец. Обжаривать на среднем огне готовность овощей.

Самая вкусная закуска этой осени: как приготовить грибную икру к праздничному столу

5. Готовые овощи пропустить через мясорубку или измельчить в блендере, посолить, поперчить и добавить мускатный орех.

Самая вкусная закуска этой осени: как приготовить грибную икру к праздничному столу

6. Сложить икру в стерилизованные банки.

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