Вкусную и бюджетную икру на бутерброды можно приготовить из обычных грибов. Такая закуска станет отличным дополнением к праздничному столу. Она очень сытная, в меру пряная и легко готовится.

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Идея приготовления самой вкусной грибной икры опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Такое блюдо может долго храниться в стеклянной емкости.

Ингредиенты:

грибы шампиньоны или лесные – 1,5 кг.

лук – 500 г

морковь – 300 г

масло – 100-200 мл.

чеснок – 4 зубчика

чабрец

соль, перец – по вкусу

мускатный орех – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Грибы промыть и нарезать на небольшие кусочки. Если будете готовить из лесных, то нужно отварить.

2. Нарезать лук и чеснок, морковь натереть на крупной терке.

3. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить овощи до золотистого цвета.

4. Добавить грибы и чабрец. Обжаривать на среднем огне готовность овощей.

5. Готовые овощи пропустить через мясорубку или измельчить в блендере, посолить, поперчить и добавить мускатный орех.

6. Сложить икру в стерилизованные банки.

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