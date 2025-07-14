Помидоры и сыр – лучшее сочетание продуктов для приготовления очень вкусных салатов или закусок. Стоит отметить, что с помидорами сочетается хорошо любой сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свежих, сочных помидоров с жареным сыром Фета.

Ингредиенты:

помидоры 2 шт. (или один огромный)

базилик несколько веточек

каперс 1–2 ч.л

фета 1 кусочек

мука 2-3 ст.л

яйцо 1 шт.

панировочные сухари (лучше панко 23 ст.л

оливковое масло 12 ст.л

соль, перец, перец чили по вкусу

Способ приготовления:

1. Фету обвалять сначала в муке, затем в яйце, затем в сухарях. Обжарить на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

2. Помидоры нарезать тонкими кольцами, выложить на тарелку, посолить, поперчить, полить оливковым маслом.

3. Добавить листья базилика и каперсы. Сверху выложить хрустящую фету. Посыпать молотым перцем и перцем чили.

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