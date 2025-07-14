Самая вкусная закуска из помидора и феты в кляре: рецепт идеальной закуски за 2 минуты

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,0 т.
Рецепт закуски

Помидоры и сыр – лучшее сочетание продуктов для приготовления очень вкусных салатов или закусок. Стоит отметить, что с помидорами сочетается хорошо любой сыр.

Что приготовить из помидоров

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свежих, сочных помидоров с жареным сыром Фета.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • помидоры 2 шт. (или один огромный)
  • базилик несколько веточек
  • каперс 1–2 ч.л
  • фета 1 кусочек
  • мука 2-3 ст.л
  • яйцо 1 шт.
  • панировочные сухари (лучше панко 23 ст.л
  • оливковое масло 12 ст.л
  • соль, перец, перец чили по вкусу

Способ приготовления:

1. Фету обвалять сначала в муке, затем в яйце, затем в сухарях. Обжарить на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

Жареный сыр Фета

2. Помидоры нарезать тонкими кольцами, выложить на тарелку, посолить, поперчить, полить оливковым маслом.

Помидоры с базиликом

3. Добавить листья базилика и каперсы. Сверху выложить хрустящую фету. Посыпать молотым перцем и перцем чили.

Готовая закуска

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