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Самая вкусная закуска из помидора и феты в кляре: рецепт идеальной закуски за 2 минуты
Помидоры и сыр – лучшее сочетание продуктов для приготовления очень вкусных салатов или закусок. Стоит отметить, что с помидорами сочетается хорошо любой сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свежих, сочных помидоров с жареным сыром Фета.
Ингредиенты:
- помидоры 2 шт. (или один огромный)
- базилик несколько веточек
- каперс 1–2 ч.л
- фета 1 кусочек
- мука 2-3 ст.л
- яйцо 1 шт.
- панировочные сухари (лучше панко 23 ст.л
- оливковое масло 12 ст.л
- соль, перец, перец чили по вкусу
Способ приготовления:
1. Фету обвалять сначала в муке, затем в яйце, затем в сухарях. Обжарить на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
2. Помидоры нарезать тонкими кольцами, выложить на тарелку, посолить, поперчить, полить оливковым маслом.
3. Добавить листья базилика и каперсы. Сверху выложить хрустящую фету. Посыпать молотым перцем и перцем чили.
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