Кабачок идеальная основа для приготовления очень вкусных и легких салатов, а также закусок, супов. Еще их можно запечь, стушить, нафаршировать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты из кабачков, с крем-сыром и филе.

Ингредиенты:

1 кабачок

1 маленькое филе или 2 филе из куриных бедер

8 черри или коктейльных томатов

1 зубчик чеснока

50 мл сливок 33% или жирной сметаны

1 ст.л. сливочного сыра

соль

сыр и зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Нарежьте слайсами кабачок, обжарьте немного.

2. Отдельно обжарьте филе нарезанное кубиком, туда черрри.

3. После переложите туда кабачок, добавьте сливки, крем-сыр, специи и протушите немного.

Подавайте горячим и присыпьте тертым сыром!

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