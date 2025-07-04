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Самое полезное блюдо из кабачков за 10 минут для обеда и ужина: рецепт вкусной пасты
Кабачок идеальная основа для приготовления очень вкусных и легких салатов, а также закусок, супов. Еще их можно запечь, стушить, нафаршировать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты из кабачков, с крем-сыром и филе.
Ингредиенты:
- 1 кабачок
- 1 маленькое филе или 2 филе из куриных бедер
- 8 черри или коктейльных томатов
- 1 зубчик чеснока
- 50 мл сливок 33% или жирной сметаны
- 1 ст.л. сливочного сыра
- соль
- сыр и зелень для подачи
Способ приготовления:
1. Нарежьте слайсами кабачок, обжарьте немного.
2. Отдельно обжарьте филе нарезанное кубиком, туда черрри.
3. После переложите туда кабачок, добавьте сливки, крем-сыр, специи и протушите немного.
Подавайте горячим и присыпьте тертым сыром!
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