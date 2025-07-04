Самое полезное блюдо из кабачков за 10 минут для обеда и ужина: рецепт вкусной пасты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
303
Рецепт блюда

Кабачок идеальная основа для приготовления очень вкусных и легких салатов, а также закусок, супов. Еще их можно запечь, стушить, нафаршировать.

Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты из кабачков, с крем-сыром и филе.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 1 кабачок
  • 1 маленькое филе или 2 филе из куриных бедер
  • 8 черри или коктейльных томатов
  • 1 зубчик чеснока
  • 50 мл сливок 33% или жирной сметаны
  • 1 ст.л. сливочного сыра
  • соль
  • сыр и зелень для подачи 

Способ приготовления:

1. Нарежьте слайсами кабачок, обжарьте немного.

Кабачки для блюда

2. Отдельно обжарьте филе нарезанное кубиком, туда черрри.

Черри и филе

3. После переложите туда кабачок, добавьте сливки, крем-сыр, специи и протушите немного.

Приготовление блюда

Подавайте горячим и присыпьте тертым сыром!

Готовая паста

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