Рождественское печенье – это особый вид выпечки, ведь он готовится с любовью, заботой и желанием ублажить родных. Печенье дарит не только гастрономическое удовольствие, но и настоящее чувство уюта в доме.

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Фудблогер с ником recepty_przepisy в Instagram рассказала, как приготовить самое рождественское печенье. Эта вкусность возвращает в детство, ведь она дошла до наших времен еще от бабушек.

Ингредиенты для теста

Смалец – 200 гр

Сметана – 200 гр

Мука – 450 гр

Мак – 2 ст.л.

Дополнительные ингредиенты

Сахарная пудра

Белок

Сахар

Орехи измельченные

Способ приготовления

1. К просеянной муке добавить смалец, перетереть руками, чтобы образовалась крошка.

2. Добавить сметану и замесить мягкое тесто.

3. Разделить тесто на две части. К одной из них добавить мак.

4. Завернуть оба кусочка в пленку и поставить в холодильник на 2 часа.

5. Кусок макового теста раскатать толщиной примерно 4 мм, вырезать печенье с помощью формочек.

6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15-20 мин до золотистости.

7. Холодное печенье обвалять в сахарной пудре.

8. Другой кусок теста раскатать, вырезать печенье, погрузить в белок одну сторону, посыпать сахаром и орехами. Выпекать так же, как предыдущее.

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