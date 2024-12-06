Самое рождественское печенье по рецепту бабушки: вкуснятина родом из детства
Рождественское печенье – это особый вид выпечки, ведь он готовится с любовью, заботой и желанием ублажить родных. Печенье дарит не только гастрономическое удовольствие, но и настоящее чувство уюта в доме.
Фудблогер с ником recepty_przepisy в Instagram рассказала, как приготовить самое рождественское печенье. Эта вкусность возвращает в детство, ведь она дошла до наших времен еще от бабушек.
Ингредиенты для теста
- Смалец – 200 гр
- Сметана – 200 гр
- Мука – 450 гр
- Мак – 2 ст.л.
Дополнительные ингредиенты
- Сахарная пудра
- Белок
- Сахар
- Орехи измельченные
Способ приготовления
1. К просеянной муке добавить смалец, перетереть руками, чтобы образовалась крошка.
2. Добавить сметану и замесить мягкое тесто.
3. Разделить тесто на две части. К одной из них добавить мак.
4. Завернуть оба кусочка в пленку и поставить в холодильник на 2 часа.
5. Кусок макового теста раскатать толщиной примерно 4 мм, вырезать печенье с помощью формочек.
6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15-20 мин до золотистости.
7. Холодное печенье обвалять в сахарной пудре.
8. Другой кусок теста раскатать, вырезать печенье, погрузить в белок одну сторону, посыпать сахаром и орехами. Выпекать так же, как предыдущее.
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