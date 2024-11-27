Самое удачное тесто для жареных пирожков: не впитывает масло и очень пышное

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Самое удачное тесто для жареных пирожков: не впитывает масло и очень пышное

Жареные пирожки – это по-настоящему домашнее блюдо. Его умеет готовить каждая мама и бабушка. Начинки могут быть любые: капуста, фарш, сладкие ягоды. Главное – сделать правильное тесто, чтобы оно не впитывало масло и получилось пышным.

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Идея приготовления хрустящего теста для жареных пирожков опубликована на странице фудблогера Татьяны Рябокинь (mama na kykhne) в Instgaram. Дрожжи нужно использовать прессованные.

Самое удачное тесто для жареных пирожков: не впитывает масло и очень пышное

Ингредиенты:

  • вода – 170 мл.
  • дрожжи прессованные – 30 г
  • яйцо – 1 шт.
  • соль
  • сахар
  • масло растопить – 60 г
  • мука – 500 г
  • начинка – по вкусу

Способ приготовления:

Самое удачное тесто для жареных пирожков: не впитывает масло и очень пышное

1. В теплую воду добавить дрожжи.

2. Засыпать сахар и соль.

Самое удачное тесто для жареных пирожков: не впитывает масло и очень пышное

3. Оставить на 15 минут.

4. Затем добавить все остальные ингредиенты и постепенно добавлять муку.

Самое удачное тесто для жареных пирожков: не впитывает масло и очень пышное

5. Замесить мягкое тесто.

6. Оставить подходить на час.

Самое удачное тесто для жареных пирожков: не впитывает масло и очень пышное

7. Руки и поверхность смазать растительным маслом и сформировать пирожки

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