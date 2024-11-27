Самое удачное тесто для жареных пирожков: не впитывает масло и очень пышное
Жареные пирожки – это по-настоящему домашнее блюдо. Его умеет готовить каждая мама и бабушка. Начинки могут быть любые: капуста, фарш, сладкие ягоды. Главное – сделать правильное тесто, чтобы оно не впитывало масло и получилось пышным.
Идея приготовления хрустящего теста для жареных пирожков опубликована на странице фудблогера Татьяны Рябокинь (mama na kykhne) в Instgaram. Дрожжи нужно использовать прессованные.
Ингредиенты:
- вода – 170 мл.
- дрожжи прессованные – 30 г
- яйцо – 1 шт.
- соль
- сахар
- масло растопить – 60 г
- мука – 500 г
- начинка – по вкусу
Способ приготовления:
1. В теплую воду добавить дрожжи.
2. Засыпать сахар и соль.
3. Оставить на 15 минут.
4. Затем добавить все остальные ингредиенты и постепенно добавлять муку.
5. Замесить мягкое тесто.
6. Оставить подходить на час.
7. Руки и поверхность смазать растительным маслом и сформировать пирожки
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